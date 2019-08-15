Помощнику Грымчака стало плохо во время задержания

Юрия Грымчака после задержания допрашивали в ГПУ, он все факты отрицает

Фото: 24 канал

Помощнику Юрия Грымчака стало плохо во время задержания на взятке размером в 480 тысяч долларов.

Ему вызвали скорую, а врачи диагностировали у него высокое давление, сообщает "24 канал".

Отмечается, что задержание так называемого помощника Юрия Грымчака – Игоря Овдиенко, состоялось около 20:00 на проспекте Победы, возле метро Нивки.

Скорая приехала около 21:20. Сначала Овдиенко сидел в своем авто, а около 23 часов сам пошел и лег в "скорую".

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По словам медиков, у подозреваемого в получении взятки резко подскочило давление – до отметки 230/170.

Адвокат Овдиенко добавил, что у его подзащитного сахарный диабет и II группа инвалидности.

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"24 канал" также сообщает, что именно в авто Range Rover, в котором был Овдиенко, правоохранители нашли 480 тысяч долларов.

Издание также отмечает, что Юрия Грымчака после задержания допрашивали в ГПУ. В его кабинете в министерстве нашли доказательства преступления. Сам Грымчак все факты отрицает.

Кроме того, стало известно, что в Киеве правоохранители завершили обыск в квартире заместителя главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, которого задержали по подозрению в мошенничестве.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и его помощник задержаны по делу о вымогательстве 1,1 миллиона долларов взятки за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

Им инкриминируют преступление, предусмотренное статьей 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

В свою очередь Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявило о том, что задержание чиновника Юрия Грымчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра.

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