Помпео едет в Украину: эксперт рассказала, чего ожидать от визита

Главное ожидание Украины на американском направлении - не быть втянутой в избирательную кампанию в США

REUTERS/Kevin Lamarque

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Позитивом визита госсекретаря США Майка Помпео в Украину является то, что, наконец, после минимум двух предыдущих отмен, он все-таки состоится. Негативом – что главное ожидание украинской стороны на американском направлении де-факто свелось к тому, чтобы не быть втянутыми в американскую избирательную кампанию.

Об этом сайту "Сегодня" сказала директор Центра "Нова Європа" Алена Гетьманчук.

"Согласитесь, это довольно скромное ожидание на фоне тех, которые озвучивались ранее: двустороннее безопасностное соглашение с гарантиями безопасности, полноценное участие США в переговорном процессе по Донбассу и другие подобные вопросы", – считает Гетьманчук.

Хочется надеяться, говорит эксперт, что Майк Помпео посетит Украину исключительно в статусе высокопоставленного официального представителя правительства США, а не как спецпосланник по особо чувствительным вопросам кандидата в президенты Трампа, который будет давать советы, как стоит или не стоит Украине вести себя в контексте процесса импичмента, который проходит в США.

Завтра, 30 января, в Киев с официальным визитом приезжает государственный секретарь США Майк Помпео. Его визит в Украину переносился дважды. Последний раз вначале января из-за обострения на Ближнем Востоке, в частности, между США и Ираном, в результате чего иранской ракетой российского производства был сбит украинский самолет Boeing 737 утром 8 января.

Видео: Голос Америки

Визит Майка Помпео в Украину происходит на фоне рассмотрения Сенатом дела об импичменте Дональду Трампу, поводом для которого стал телефонный звонок американского президента украинскому визави Владимиру Зеленскому в июле 2019 года. Более того, за неделю до визита сам Помпео оказался в эпицентре скандала. В частной беседе с журналисткой National Public Radio после интервью госсекретарь США употребил нецензурные слова в фразе "Как вы думаете, американцев волнует Украина?" . Об этом рассказала сама журналистка.

Также напомним, член правления совета внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест рассказала в комментарии сайту "Сегодня", что визит Помпео в Украину может стать подготовкой встречи Зеленского и Трампа .

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