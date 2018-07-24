Помпео: Мы будем делать все, чтобы остановить Россию

Государственный секретарь США Майк Помпео считает, что миссия администрации Дональда Трампа по отношению к РФ заключается в том, чтобы "поднять цену" за действия России и заставить ее остановить подрыв западной демократии. Об этом он рассказал в интервью CBN.

"Существует длинная история, десятилетия усилий со стороны России, направленных на подрыв западной демократии", – отметил глава Госдепа.

Он также напомнил, что Советский Союз тоже так делал долгое время.

"Я не ожидаю, что это прекратится. Миссия нынешней администрации заключается в повышении цены за действия России таким образом, чтобы попытаться сдержать их (русских. – Ред.). Мы смотрим с открытыми глазами на усилия РФ подорвать западную демократию. Мы будем делать все, что от нас зависит, чтобы остановить их ", – подчеркнул Помпео.

В связи с этим государственный секретарь США подчеркнул, что действующая администрация США является очень жесткой по отношению к РФ.

"Мы гордимся этим, и я уверен, что мы продолжим делать это, поскольку российское поведение все еще остается таким, что не соответствует хорошим отношениям между нашими странами", – подытожил государственный секретарь США.

Также Майк Помпео выразил надежду, что встреча американского президента Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным состоится осенью 2018 года.

Накануне однопартийцы Дональда Трампа раскритиковали его выступление на пресс-конференции вместе с Владимиром Путиным в Хельсинки.