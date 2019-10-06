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Помпео назвал политику администрации США в отношении Украины правильной

6 октября, 09:03

США хотят убедиться, что Украина не вмешивалась в американские выборы в 2016 году

/ Фото: REUTERS/Darren Ornitz

Госсекретарь США Майк Помпео назвал требование американской администрации к Украине провести расследование фактов коррупции разумным и ответственным. Об этом сообщает Associated Press.

"Мы точно знаем, что мы там (в Украине – ред.) делаем. Мы пытаемся сформировать обстановку, при которой не будет коррумпированного правительства", – заявил Помпео журналистам в рамках визита в Грецию.

Госсекретарь добавил, что США хотят убедиться, что Украина не вмешивалась в американские выборы в 2016 году.

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"Мы хотим быть уверенными, что если мы поставляем ракетные системы Javelin – то, что предыдущая администрация отказалась делать – то мы поставляем их правительству, которое действует правильно и будет использовать эти деньги на те цели, о которых оно заявляет", – отметил Помпео.

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Фото: business-standard.com

Напомним, недавно Трамп призвал Украину взяться за расследование деятельности семьи его вероятного конкурента на предстоящих президентских выборах Джо Байдена.

Кроме того, ранее Владимир Зеленский рассказал, будет ли Киев начинать расследование относительно американского политика Джо Байдена и его сына Хантера по просьбе президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Зеленский о телефонном разговоре с Трампом Видео: Reuters

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента " на нашем сайте.

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политика США заявление Украина Помпео

Источник: Интерфакс

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