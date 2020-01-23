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Помпео назвал Украину крупным партнером США

23 января, 03:46

По словам Помпео, у США есть ряд интересов в отношении Украины

/ Фото: Getty Images

Госсекретарь США Майкл Помпео планирует в скором времени посетить Украину. Об этом он заявил в интервью Bloomberg TV.

Помпео объяснил, что из-за проблем на Ближнем Востоке, ему пришлось отложить запланированную поездку в Киев.

"Да, я собираюсь поехать туда. У меня была запланирована поездка, но возникли проблемы на Ближнем Востоке, которыми я должен был заниматься. Эти проблемы еще не решены и предстоит сделать еще многое, но я посещу Украину в скором времени" - сказал он.

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Госсекретарь США отметил, что Вашингтон взял на себя обязательства по оказанию Украине помощи "по целому ряду вопросов с тем, чтобы она оставалась в безопасности в качестве суверенного государства".

По его словам, Украина находится на границе "между демократией и тиранией в самой восточной части Европы".

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"Украина находится под колоссальным давлением со стороны России и президент (Трамп – ред.) предпринял те меры по противодействию России, которые не использовал президент Барак Обама. Мы предоставили оборонительное оружие украинцам с тем, чтобы они могли себя защищать. Мы поддерживаем президента Владимира Зеленского в его усилиях по искоренению коррупции и укреплению демократии", – сказал госсекретарь.

Также Помпео заявил, что Украина является крупным торговым партнером для США.

"Они являются огромным торговым партнером для США. У Америки есть ряд интересов в отношении Украины, и я думаю, что количество ресурсов, которые мы туда выделили, отражает уровень этих интересов", - заявил Помпео.

Напомним, 1 января 2020 года стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео отложил свой визит в Украину, который был запланирован на 3 и 4 января, в связи с протестами у здания американского посольства в Багдаде.

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