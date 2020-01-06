Помпео обсудил с Зеленским отсрочку визита в Киев: о чем говорили

Владимир Зеленский и Майк Помпео

Госсекретарь США Майкл Помпео во время беседы по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским обсудил отсрочку своего визита в Киев, а также ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

"Помпео обсудил сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским перенос своей поездки в Украину. Они также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, и госсекретарь приветствовал осуждение Украиной нападения на посольство США в Багдаде", — отметила дипломат.

Кроме того, "госсекретарь Помпео подтвердил решительную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины" и подчеркнул долгосрочное стратегическое партнерство между странами.

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Ранее Помпео из-за ситуации в Ираке, где у американского посольства прошла акция протеста, отложил поездку в Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр. Глава внешнеполитического ведомства США должен был посетить упомянутые страны в период с 3 по 7 января.

После того как у здания американской дипмиссии в столице Ирака начались беспорядки, США приняли меры. По словам Трампа, американское посольство уже в безопасности, поскольку туда были немедленно переброшены американские военные "с самым смертоносным в мире оружием".

До этого Трамп обвинил Иран в организации беспорядков у посольства Соединенных Штатов в Ираке. Глава американского государства на своей странице в Twitter пригрозил виновникам ответственностью.

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