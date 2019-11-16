Помпео осудил оккупацию Крыма Россией, в Госдуме нервно отреагировали

Госсекретарь объяснил, почему США по разному относятся к оккупации Крыма и захвата Израилем Голанских высот

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Государственный секретарь США Майкл Помпео в очередной раз осудил оккупацию Крыма Россией и объяснил, почему Вашингтон по-разному относится к аннексии украинского полуострова и захватом Голанских высот Израилем.

"Мне кажется, что факты здесь абсолютно разные. По всему миру существует множество территориальных споров и у каждого из них совершенно особые обстоятельства. Мы постарались заявить о том, что есть международные нормы и понимание, и что факты свидетельствуют против них, а там, где эти нормы выстраиваются, мы должны их принять", – сказал он.

По словам Помпео, в этих случаях есть "два набора фактов, и я не хочу тратить много времени на данный вопрос, поскольку он сложен, но достаточно сказать, что мы оценивали каждую из этих ситуаций и считаем, что они принципиально разные с точки зрения международного права, и мы постарались подчеркнуть эти различия".

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ответил на заявления госсекретаря США нервным комментарием, назвав его "проявление двойных стандартов и политической слепоты".

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По его словам, "Голаны были захвачены и оккупированы Израилем в ходе Шестидневной войны, а американское признание израильского суверенитета, провозглашенного в одностороннем порядке над этой территорией, полностью идет вразрез в резолюциями Совбеза ООН".

"Разницу не увидит только слепой. Но эта политическая слепота как раз и насаждается Дальним Западом, где не прекращаются попытки "взлома" действующего миропорядка и подмены его некими "правилами" для обеспечения американской гегемонии", – поведал Слуцкий.

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Напомним, ранее в Генеральной ассамблее ООН приняли резолюцию о нарушении оккупантами прав человека в Крыму.

Напомним, что на заседании комитета накануне резолюцию поддержали делегации 67 стран при 23 проголосовавших "против". Среди последних, кроме РФ, отметились и ее традиционные союзники, включая таких "светочей" в области прав человек, как Сирия, Судан, Зимбабве, Иран и КНДР.

Чтобы вступить в силу, резолюция должна быть принята на декабрьской сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Новости "Сегодня" также сообщали, что в сентябре генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш опубликовал доклад о ситуации с соблюдением прав человека в оккупированном Крыму, в котором были тщательно перечислены все нарушения оккупантов.

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