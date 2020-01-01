Помпео перенес визит в Украину: названа причина

Госсекретарю необходимо остаться в Вашингтоне, чтобы отслеживать ситуацию в Ираке

/ Фото: Getty Images

Госсекретарь США Майк Помпео из-за беспорядков в Ираке принял решение перенести на более поздний срок турне, в ходе которого он собирался в начале января посетить Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр, сообщает в среду Госдеп.

"Госсекретарь Помпео вынужден перенести визит в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и на Кипр в связи с тем, что ему необходимо остаться в Вашингтоне, чтобы отслеживать ситуацию в Ираке и обеспечивать безопасность американцев на Ближнем Востоке", – говорится в переданном СМИ заявлении.

В нем подчеркивается, что в скором времени будут определены новые даты для этой поездки. Изначально предполагалось, что она пройдет с 3 по 7 января.

Реклама

Антиправительственные выступления против нищеты, безработицы и коррупции начались в Ираке 1 октября. В ряде городов, включая Багдад, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками.

В тренде Депутатская неприкосновенность в Украине уже не действует

Вначале недовольные требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему. Основные участники протестов – молодые мужчины, требующие обеспечить их работой.

После того как у здания американской дипмиссии в столице Ирака начались беспорядки, США приняли меры. По словам Трампа, американское посольство уже в безопасности, поскольку туда были немедленно переброшены американские военные "с самым смертоносным в мире оружием".

До этого Трамп обвинил Иран в организации беспорядков у посольства Соединенных Штатов в Ираке. Глава американского государства на своей странице в Twitter пригрозил виновникам ответственностью.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама