Помпео поблагодарил Зеленского за возвращение американцев в США

Госсекретарь США Майк Помпео поблагодарил украинского президента Владимиру Зеленскому за помощь в возвращении американцев на родину в связи с коронавирусом. Об этом он написал в Twitter по итогам их вчерашнего телефонного разговора.

"Хорошо поговорили с президентом Украины Владимиром Зеленским. Я поблагодарил его за помощь Украины в возвращении домой граждан США, включая более 200 волонтеров "Корпуса мира". Вместе мы продолжаем концентрироваться на реформах и привлечении России к ответственности за гуманитарную ситуацию на Донбассе", – написал Помпео.

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Отметим, что и Америка способствовала возвращению граждан Украине на родину. Так, в конце марта из США спецрейсом вернулись 354 украинца.

Как сообщали новости "Сегодня", 6 апреля Майк Помпео и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Они обсуждали, в первую очередь, ситуацию с пандемией COVID-19, а также экономический вопросы Украины. В Госдепе отмечали, что госсекретарь и президент также подчеркнули важность доступа в контролируемые Россией районы украинского Донбасса гуманитарных организаций и наблюдателей ОБСЕ.

Напомним, что в конце января Майк Помпео посетил Украину, где встретился с президентом Зеленским. Также смотрите их совместную пресс-конференцию:

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