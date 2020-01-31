В пятницу Помпео проведет ряд встреч, в частности с президентом Украины Владимиром Зеленским

REUTERS/Kevin Lamarque

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео, который ранее назвал Украину крупным партнером США, в четверг вечером прибыл в Киев, сообщает заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок в своем аккаунте в Twitter.

"Украина приветствует отличного друга из США. Помпео лично сделал многое, чтобы поддержать нас в трудные времена российской агрессии. Мы с нетерпением ожидаем его плодотворной работы в Киеве, где он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским", – написал он.



В пятницу Помпео проведет ряд встреч, в частности с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, министром обороны Украины Андреем Загороднюком.

Реклама

Также он примет участие в церемонии возложения цветов к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину" в Михайловском златоверхом монастыре.

Видео: Reuters

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео обсудит пути развития стратегического партнерства между Украиной и США.

В тренде Помпео прибыл в Киев: с кем встретится и что обсудит

"Хорошо быть сегодня в Киеве. Поддержка Украины США непоколебима, и я намерен подчеркнуть это, когда я встречусь с руководителями украинского правительства, чтобы обсудить пути продвижения нашего стратегического партнерства и укрепления позиции Украины как свободного и демократического государства", - написал Помпео в своем аккаунте в Twitter.

Подробней о визите американского дипломата в Украину читайте в материале Помпео в Киеве: что везет Зеленскому госсекретарь США.

Недавно в комментарии сайту "Сегодня" член правления Совета внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест рассказывала, что визит Помпео в Украину может стать подготовкой встречи Зеленского и Трампа. По ее мнению, для американцев этот визит в первую очередь политический – чтобы продемонстрировать отсутствие сложностей в отношениях с Украиной.

Напомним, 10 января Зеленский и Помпео провели переговоры по телефону. О подробностях разговора смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама