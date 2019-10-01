Помпео присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским – СМИ

Ранее о присутствии Помпео при беседе двух лидеров известно не было

/ Фото: AFP

Госсекретарь США Майкл Помпео присутствовал при телефонном разговоре между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, который состоялся состоявшемся 25 июля. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Госдепартамента высокого ранга.

Ранее о присутствии Помпео при беседе двух лидеров известно не было. По оценке источника газеты, подобная информация грозит Белому дому большей вовлеченностью Госдепартамента в расследование, проводимое в рамках процедуры импичмента, которая ранее была запущенна Палатой представителей Конгресса США, контролируемой Демократической партией. В пятницу законодатели потребовали от Помпео предоставить им документы, касающиеся контактов Трампа с его украинским коллегой, а также вызвали на слушания в рамках процедуры импичмента нескольких сотрудников внешнеполитического ведомства.

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Напомним, мы писали, что президент США Дональд Трамп хочет встретиться с человеком, который подал жалобу о давлении на президента Украины Владимира Зеленского.

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Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента " на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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