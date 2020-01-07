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Помпео рассказал, что он думает о событиях в Ираке

7 января, 20:12

Государственный секретарь США Майк Помпео дал оценку действиям президента США

/ Фото: REUTERS/Darren Ornitz

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что ликвидация Сулеймани – это правильное решение президента США Дональда Трампа. Об этом заявили в Государственном департаменте США со ссылкой на сообщение Помпео в Twitter.

"Совершенно ясно, что мир – это более безопасное место. Касем Сулеймани больше не ходит по планете. Президент Дональд Трамп принял правильное решение удержать Сулеймани от террористической кампании, которую он вел против Америки, и предотвратить будущие планы, которые у него были", – заявил Помпео.

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Напомним, что 63-летний генерал-лейтенант "Аль-Кудс" Касем Сулеймани был убит на рассвете 3 января под Багдадом, куда прибыл для встречи с командирами иракской милиции – беспилотник подорвал два автомобиля, в которых, кроме Сулеймани, находился заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

Духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи осудил убийство командира иранского спецназа и пообещал отомстить тем, кто за этим стоит.

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Пентагон взял ответственность за ликвидацию, отметив, что операция проводилась по указанию президентаСША Дональда Трампа. Непосредственной причиной удара считается попытка штурма американского посольства в Багдаде, предпринятая 31 декабря, ответственность за которую США возложили на Тегеран.

Члены Демократической партии вынесут на рассмотрение Палаты представителей и Сената США резолюции, ограничивающие военные полномочия президента США Дональда Трампа по Ирану.

Как мы уже сообщали, после этого бывший вице-президент США и участник новой президентской гонки Джозеф Байден поддержал ликвидацию, но признал, что это может привести к эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

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Ирак Иран США Дональд Трамп Госдепартамент США Корпус стражей Исламской революции Касем Сулеймани

Источник: Сегодня

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