Голодовка Сенцова: Помпео обратился к Лаврову с призывом
Олег Сенцов держит голодовку более трех месяцев в российской тюрьме
Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил ситуацию с осужденным в РФ Олегом Сенцовым, заявила в четверг представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.
"Он (Помпео – Ред.) говорил с Лавровым об украинском политическом заключенном Олеге Сенцове, который держит голодовку более трех месяцев в российской тюрьме. Госсекретарь отметил нашу обеспокоенность относительно здоровья Сенцова, а также призвал Россию немедленно освободить Сенцова и других украинских политзаключенных", – сказала Нойерт.
Ранее в России заявили, что оснований для перевода Сенцова в другую колонию нет.
Напомним, США обратились к России из-за Сенцова.
Сенцов удерживается Кремлем в исправительной колонии №8 "Белый медведь" в российском городе Лабытнанги по сфабрикованному обвинению в создании и руководстве террористической организацией. Украинец начал голодовку, требуя освобождения всех украинских узников Кремля. В то же время Олег выступил против голодовки другого украинского узника Кремля – активиста Александра Кольченко, который отказался от еды в поддержку Сенцова.
Кроме того, украинец не стал просить о помиловании. Отказ помиловать Сенцова уже прокомментировали в Кремле.
Ранее журналисты "Сегодня" выяснили, какие существуют варианты освобождения Сенцова:
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