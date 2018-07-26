Помпео сделал жесткое заявление против аннексии Крыма

Соединенные Штаты Америки никогда не признают аннексию украинского Крыма Российской Федерацией. Об этом говорится в декларации о непризнании аннексии Крыма, которая 25 июля была опубликована администрацией Белого дома с подписью госсекретаря США Майкла Помпео.

Помпео сказал, что США никогда не признают аннексию Крыма Россией и требуют восстановления территориальной целостности Украины.

В декларации отмечается, что США придерживаются своего давнего принципа отказа признать претензии Кремля на территорию, захваченную силой, с нарушением международного права. Он призвал Россию уважать эти принципы и прекратить оккупацию Крыма.

Помпео напомнил, что в 1940 году США отказались признавать вхождение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии. Соответствующая декларация была подписана и. о. госсекретаря США Самнером Уэллесом.

Американскую декларацию о непризнании аннексии Крыма приветствовал глава МИД Литвы Линас Линкявичус в Twitter: "Горячо приветствую декларацию госсекретаря Помпео о непризнании российской аннексии Крыма – решительный голос в поддержку Украины, страдающей от российской агрессии. Союзники по-прежнему солидарны с Украиной".

Также министерство иностранных дел Великобритании объявило о поддержке официальной политики непризнания Крыма, документально утвержденной и провозглашенной Государственным департаментом США в среду 25 июля.

Соответствующее сообщение размещено на сайте правительства Великобритании.

Британский МИД (Foreign office) заявил, что политика Лондона по этому вопросу совпадает с американской.

"Великобритания поддерживает твердое заявление Соединенных Штатов о несогласии с незаконной аннексией Крыма Россией. Мы осуждаем продолжающееся нарушение Россией международного права. Крым – это территория Украины. Мы по-прежнему полностью привержены принципу защиты суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", – говорится в официальном сообщении.

Британское дипломатическое ведомство отдельно подчеркнуло, что в Крыму происходят систематические преследования меньшинств и тех, кто выступает против незаконной аннексии Россией территории".

"Мы вновь призываем Россию освободить всех украинских политических заключенных, удерживаемых в Крыму и в России, и обеспечить беспрепятственный доступ на полуостров международных органов по наблюдению за соблюдением прав человека", – говорится в заявлении Foreign office.

Как сообщалось, во время встречи с президентом РФ президент США Дональд Трамп не признал незаконную аннексию Крыма - об этом Путин заявил на совместной пресс-конференции с Трампом в Хельсинки.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко назвал "смешными" слова Путина по аннексии полуострова. Он отметил, что на переговорах с российским лидером Трамп не сдал ни одной позиции по Украине и Крыму.