Помпео: США дали Украине настоящее оружие для "борьбы с россиянами"

Помпео также выразил надежду, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся уменьшить коррупцию

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Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что США предоставляют Украине оборонительное вооружениедля борьбы с Россией.

Об этом он заявил в интервью WCSC во время визита в Чарлстон, Южная Каролина.

Помпео отметил, что администрация президента Дональда Трампа хочет убедиться, что президент РФ Владимир Путин не сможет "причинить страдания" украинскому народу.

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"Предыдущая администрация решила этого не делать (не предоставлять вооружение Украине в разгар российской агрессии). Они решили предоставить одеяла. Мы дали им настоящее оружие, чтобы они могли сражаться с россиянами", — сказал госсекретарь.

Помпео также выразил надежду, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся уменьшить коррупцию.

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Он также отметил, что гордится политикой администрации Трампа в отношении Украины.

Ранее Помпео, выступая в Берлине в Фонде Кербера, заявил, что Соединенные Штаты привержены обеспечению мира в Украине и считают обоснованным предоставление Киеву военной помощи.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях госсекретарь Майк Помпео называл главные приоритеты США в отношении Украины. Он объяснил, как Вашингтон пытается помочь украинцам и на что был сделан упор.

А тем временем смотрите, как американская делегация каталась на украинских военных катерах:

Видео: ООС

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