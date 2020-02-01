Помпео уверил Украину в поддержке США, а Кравчук раскрыл тайны истории: главные высказывания недели

/ Фото: president.gov.ua

Джон Болтон рассказал, из-за чего США задержали военную помощь Украине, а Зеленский вспомнил тех украинцев, кто с риском для собственной жизни помогал евреям во время холокоста. Читайте ТОП-5 цитат уходящей недели от ведущих спикеров Украины и мира в специальном материале сайта "Сегодня".

Владимир Зеленский: Я горжусь тем, что более двух с половиной тысяч украинцев удостоены высокого звания Праведников народов мира

Во время двухдневного рабочего визита в Республику Польша, который начался 26 января, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в памятных мероприятиях в г. Освенциме, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим-Биркенау.

На мероприятии присутствовали бывшие пленники лагеря и их семьи. В своем выступлении на вечере по случаю 75-й годовщины Зеленский отметил, что для него честь и ответственность встретиться с теми, кто пережил Холокост и пребывание в концлагере. Отдельно Зеленский отметил Праведников народов мира. Это те, кто не был равнодушен и рисковал собственной жизнью для спасения евреев.

"Я горжусь тем, что более двух с половиной тысяч украинцев удостоены этого высокого звания", - отметил президент.

Леонид Кравчук: Гитлер и Сталин встретились во Львове и пытались договориться

Вторая мировая война была спровоцирована сговором двух тоталитарных режимов – Советского Союза и нацистской Германии. Так слова президента Украины Владимира Зеленского о вине СССР за Холокост объяснил его предшественник Леонид Кравчук.

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Первый президент независимой Украины принял участие в передаче "60 минут" на российском пропагандистском канале "Россия 1" и заявил, что Иосиф Сталин лично встречался с Адольфом Гитлером во Львове и обсуждал с ним план Молотова-Риббентропа.

"Вторая мировая война, которая началась после агрессии фашистской Германии на Польшу, была спровоцирована тем, что между Советским Союзом и фашистской Германией был заключен союз. А Гитлер и Сталин встретились во Львове – это ж документ, это не является секретом – и пытались договориться", — заявил экс-президент.

Кравчук добавил, что соглашение с СССР развязало Гитлеру руки, а "потом он обернул все против Советского Союза".

Стоит отметить, что о встрече двух тиранов, которая состоялась в октябре 1939 года во Львове, говорится в архивных документах США – об этом помощнику экс-госсекретаря Адольфу Берли-младшему сообщил глава ФБР Эдгар Гувер. Позже Кравчук уточнил, что не видел этот документ лично, а читал об этом в СМИ.

Руслан Рябошапка: На сегодняшний день недостаточно доказательств по убийству Павла Шеремета, чтобы передать дело в суд

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что на сегодняшний день недостаточно доказательств по убийству Павла Шеремета, чтобы передать дело в суд. Он считает, что необходимы дополнительные улики.

"Мне кажется, что на данный момент должны быть собраны дополнительные доказательства, чтобы дело могло быть передано в суд, поскольку собранного объема доказательств недостаточно. Чтобы собрать дополнительные улики, подтверждающие или опровергающие вину этих людей – а мы должны двигаться в обоих направлениях, – подготовлены письменные указания прокуроров следствию и соответственно установлены сроки расследования. Будем следить за выполнением этих указаний", – сказал он.

Майк Помпео: Поддержка Украины США непоколебима

Видео: Reuters

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео, который ранее назвал Украину крупным партнером США, в четверг вечером 30 января прибыл в Киев. В пятницу Помпео провел ряд встреч, в частности с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, министром обороны Украины Андреем Загороднюком.

"Хорошо быть сегодня в Киеве. Поддержка Украины США непоколебима, и я намерен подчеркнуть это, когда я встречусь с руководителями украинского правительства, чтобы обсудить пути продвижения нашего стратегического партнерства и укрепления позиции Украины как свободного и демократического государства", - написал Помпео в своем аккаунте в Twitter.

Джон Болтон: Трамп задержал помощь Украине из-за дела Байдена

Бывший помощник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что президент США сам связывал приостановления военной помощи Украине с расследованием против Джо Байдена. Об этом говорится в неопубликованной книге воспоминаний Болтона.

"Президент Трамп в августе сказал своему советнику по вопросам национальной безопасности, он намерен в дальнейшем замораживать $ 391 млн оборонной помощи Украине, пока украинская власть не поможет с расследованием против демократов, включая Байденом", – говорится в сообщении.

В издании отметили, что Болтон показал свою рукопись близким соратникам, а также направил ее копию в Белый дом для предварительного просмотра.

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