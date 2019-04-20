Помпео заявил Зеленскому и Порошенко о поддержке целостности Украины – Волкер

Госсекретарь Помпео позвонил обоим кандидатам

Курт Волкер. Фото: AFP

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонные переговоры с кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко и выразил готовность работать с победителем голосования, сообщил американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер.

"Госсекретарь Помпео позвонил обоим кандидатам, чтобы заявить о поддержке со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал он в Twitter.

Кроме того, по данным Волкера, Помпео "подчеркнул, что мы готовы работать с тем, кого выберет украинский народ, чтобы обеспечить успех процветающей, демократической, свободной и живущей в безопасности Украины".

Ранее Волкер напомнил, что США не поддерживают ни одного из кандидатов в президенты Украины. По его словам, США поддерживают Украину в развитии основ демократии, в экономических реформах, в борьбе против коррупции и развитии сильного суверенного безопасного государства.

Напомним, глава МВД Арсен Аваков убежден, что основные риски избирательной кампании уже пройдены. По мнению министра, Украина прошла очень серьезное испытание, проведя первый тур выборов.

Напомним, Порошенко напомнил Зеленскому об угрозе со стороны Путина. Рассоренная после выборов Украина с неопытным президентом – это возможность для агрессора, считает глава государства.

Как мы сообщали, Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Украина" заявил, что целостность Украины должна быть константой и назвал главные шаги по Донбассу. На вопрос, готов ли он вести переговоры с Путиным, Зеленский ответил "Да". "Жертвовать территорией и людьми мы не будем никогда", подчеркивал кандидат в президенты Украины.

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