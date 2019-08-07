/ Фото: Сегодня

Пономарев сравнил популярность Зеленского в Украине с рейтингом Путина в России https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD 2019-08-07T10:23:46+03:00 Политика Разговоры о скором падении рейтинга Зеленского – это выдавание отдельными людьми желаемого за действительное, считает политик

Популярность президента Владимира Зеленского в Украине и высокий рейтинг российского лидера Владимира путина в РФ чем-то схожи: россияне не хотят возврата своей страны в 90-е, а украинцев пугает возможность т.н. "реванша" старых политиков. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" экс-депутаты Госдумы РФ, получивший украинское гражданство, Илья Пономарев.

По его словам, разговоры о скором падении рейтинга Зеленского – это выдавание отдельными людьми желаемого за действительное. Он привел в пример опыт России.

"Популярность Путина до сих пор обусловлена не тем, что он делает или не делает, а непопулярностью Ельцина (первый президент РФ – ред.) и Горбачева (последний лидер СССР – ред.). Путин воспринимается как человек, который гарантирует, что страна не вернется в 1990-е годы, не повторит судьбу Союза. Поэтому у оппозиции ничего не получается: в глазах населения эта оппозиция несет риск возврата в 1990-е, а то и распада страны. И в Украине та же ситуация – Зеленскому не надо говорить, что он лучше. Достаточно аккуратно педалировать тему возможного реванша (это Порошенко говорит про реванш, но "реванш" – это то слово, которое выгодно более всего Зеленскому). Люди не будут хотеть возврата старых – хоть "оранжевых", хоть "донецких". Если Зеленский будет жестко поступать с виновниками неизбежных в будущем скандалов из своей команды (а такие скандалы, разумеется, будут), его рейтинг будет держаться", – рассказал Пономарев.

Политик объяснил, что для того, чтобы у кого-то рейтинг упал, нужно, чтобы он у кого-то вырос – поддержка должна куда-то уходить.

"Если не будет альтернативы Зеленскому, у него будет высокий рейтинг", – добавил он.

Читайте полный текст интервью с экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым: "Путин боится Лукашенко, ведь тот может его победить".

Также любопытно будет вспомнить, что писала и пишет о Владимире Зеленском западная пресса. Отметим, что внимание к Украине со стороны западных СМИ уже не то, что было в дни Революции Достоинства и с началом российской агрессии против Украины. Однако к украинским выборам, а также к фигуре нового президента Украины, интерес западных СМИ значителен. Читайте подробней, что Запад думает об украинском президенте.

Как сообщали новости "Сегодня", в мае рейтинг доверия россиян к президенту Владимиру Путину обновил исторический минимум и снизился до 31,7%. Это минимальный показатель с момента начала проведения опросов центром. Доверие к политику продолжает снижаться после повышения пенсионного возраста в России.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама