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В США рассказали, когда ожидать активизации России на выборах в Украине

Сегодня, 19:26

Пока активизации российского вмешательства не наблюдается

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня
В США рассказали, когда ожидать активизации России на выборах в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7e9/3d1/5c87e93d10f87.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7e9/3d1/5c87e93d10f87.jpg Политика Пока активизации российского вмешательства не наблюдается

Одной из целей Кремля по президентским выборам в Украине является делегитимизация их результатов. На данный момент активизации российского вмешательства в президентские выборы в Украине не зафиксировано, но ситуация может измениться в течение следующих недель.

Так считают в Оперативной группе по украинским выборам в США, которая является совместным проектом Атлантического совета, Фонда Виктора Пинчука и Трансатлантического комиссии по честным выборам, сообщает "Голос Америки".

"Мы не увидели массивной поддержки одного кандидата или массивной оппозиции – к другому [кандидату]. Они больше фокусируются на процессе", – заявил лидер Оперативной группы, старший научный сотрудник Международного университета Флориды Дэвид Креймер.

При этом он допустил, что Кремль может активизироваться накануне парламентских выборов, которые пройдут в Украине осенью.

"Вероятно, Кремль думает, что у него больше возможностей влиять на эти выборы, как через мажоритарных кандидатов, так и через партии", – считает эксперт.

В свою очередь директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст, который в 2003–2006 годах был послом США в Украине и сейчас является членом Оперативной группы, заявил, что "мы еще не видели ничего экстраординарного в плане вмешательства Кремля в президентские выборы".

"Они продолжают давить по различным направлениям в Украине. Массивная дезинформация продолжается. Зондирования с целью кибератаки продолжаются, особенно в вещах, связанных с выборами, таких как Центральная избирательная комиссия. Они попытаются вставить свои кибершупальца в электронные ящики для голосования во время выборов", – заявил он.

Эксперт добавил, что нельзя исключать чего-то, чрезвычайно подрывного характера, или военной провокации перед самими выборами по примеру той, которая произошла в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября 2018 года Россия обстреляла артиллерийские катера Военно-морских сил Украины "Никополь" и "Бердянск", а также рейдовый буксир "Яны Капу" в районе Керченского пролива. Корабли и их экипажи – 24 человека – были захвачены. Ранения получили шестеро украинцев. Позже всех моряков арестовали в крымских "судах" и перевезли в московские СИЗО. В январе им продлили арест до 24 апреля.

Президентские выборы пройдут в Украине 31 марта. Киев запретила российским наблюдателям присутствовать на выборах.

Ранее народный депутат и координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук заявил, что спровоцированный Москвой скандал с недопуском Киевом российских наблюдателей на выборы в Украину входит в общий план по попытке дискредитировать избирательную кампанию и признать результаты президентских выборов нелегитимными.

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Тег Россия, выборы, кибератака

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