"Попытка сдать татар и украинцев": Чубаров жестко ответил Арахамии

Чубаров отметил, что российская сторона на ближайших встречах может поднять вопрос о поставках воды в аннексированный Крым

Рефат Чубаров. Фото: facebook.com/dogrujol

Пустить воду в оккупированный Крым значит сдать России крымских татар.

Об этом лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сказал в комментарии для UA: Крим.

Чубаров отметил, что российская сторона на ближайших встречах может поднять вопрос о поставках воды в аннексированный Крым. А сейчас для этого создается соответствующий психологический фон.

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"Если кто-то в государстве предполагает, что можно будет сдать народ крымских татар, можно будет сдать всех украинцев, а их там не менее 500 000 ... Мы никогда не допускаем того, что государство может нас продать за воду ... Любые комбинации по Донбассу, а вместо этого мы пускаем воду – этого нельзя делать ", – уверен он.

Ранее председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что считает допустимым компромиссом подачу воды в оккупированный Крыму в обмен на вывод российских войск из Донбасса.

"Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу – моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, я бы на такое пошел ", - сказал Арахамия.

Напомним, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

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