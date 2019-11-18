Попытки России будут безуспешны: в МИД рассказали о важном моменте в деле MH17

/ Фото: AFP

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Несмотря на то, что нидерландский парламент одобрил расследование роли Украины в крушении MH17, наша страна не рассматривает как сторона, которая может нести ответственность за трагедию. Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в интервью сайту "Сегодня" дал понять, что Россия не сможет избежать ответственности за сбитый самолет и переложить вину на Украину.

Он объяснил, что в Нидерландах расследуют момент, связанный с закрытием/незакрытием Украиной воздушного пространства, поэтому абсолютно и речь нет о том, чтобы рассматривать хоть какой-то намек на ответственность Украины в трагедии.

"На самом деле нет, мы совершенно не молчим. Наши эксперты четко работают с многосторонней группой по расследованию, и нет никаких оснований говорить, что мы что-то не так делаем. Напротив, следственной группой четко доказано, что самолет сбит российским "БУКом", к этому причастны российские военные, четко названы фамилии. В решении парламента Нидерландов идет речь об установлении дополнительных фактов, а не о какой-либо международно-правовой ответственности Украины. Занимается этим вопросом неправительственная организация, скорее всего какая-то юридическая, которая будет изучать дополнительные факты о том, как случилось так, что было принято то или другое решение о закрытии или незакрытии воздушного пространства", – сказал Боднар.

Замминистра отметил, что воздушное пространство над Донбассом на самом деле было закрыто на определенную высоту, ведь никто не мог представить, что Россия намеренно спровоцирует этот конфликт, привезет комплекс ПВО "Бук", чтобы сбивать самолеты выше 10 тысяч метров.

"Попытки России скрыть свою ответственность никакого успеха иметь не будут. В начале октября у нас был визит министра иностранных дел Нидерландов, который четко заявил, что мы понимаем, кто ответственный, и есть желание выяснить дополнительные обстоятельства и информацию. Пожалуйста, мы открыты, готовы сотрудничать, но четко понимаем, кто и за что ответственен. Кстати запросы направлены не только в Украину в данном контексте, а также в РФ, а в соответствующем расследовании именно РФ официально фигурирует как сторона, направившая средства поражения пассажирского самолета", – объяснил дипломат.

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По словам Боднара, Москве не поможет фильм, который был презентован в Гааге "MH17: поиск справедливости", ведь уже есть серьезные доказательства причастности именно России и поддерживаемых ею боевиков к сбиванию самолета. над Донбассом.

"Есть фильм, созданный следственной группой, который показывает и раскладывает все по полочкам. И как бы РФ не пробовала навязывать это голландскому обществу или политикуму, это не работает и не сработает. Более того, у нас там достаточно профессиональный посол. Всеволод Ченцов знает эту тему безупречно, он опытный юрист и дипломат. И его работа, которая проводится, также дает свои результаты. В этом плане стоит отметить упорную работу Елены Зеркаль и других моих коллег, которая на прошлой неделе принесла нам очередную победу в Международном суде ООН, который признал юрисдикцию рассматривать дело о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (таким образом, суд отказал в рассмотрении возражений РФ о наличии юрисдикции суда в этом деле – Авт.). Поэтому, попытки России "замылить" свою ответственность не дадут никаких результатов", – подытожил дипломат.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст 2-й части интервью с замглавы МИД: "Россия возвращается к газовым войнам, из-за которых и проиграла нам в Стокгольме".

Напомним, на днях Международная следственная группа (Conflict Intelligence Team) опубликованы новые доказательства по делу МН17, в которых идет речь о причастности министра обороны РФ Сергея Шойгу к операции по уничтожению малайзийского авиалайнера над Донбассом. Стало известно о новом радиоперехвате переговоров боевиков.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН-17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Была создана международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста. Группа официально назвала имена подозреваемых в сбивании самолета. Ими оказались россияне Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), и украинец Леонид Харченко (позывной "Крот"). Следователи пришли к выводу, что MH17 был сбит в небе над Донбассом именно из российского "Бука". Было установлено, что ракета принадлежала российской ракетной бригаде ПВО из Курска.

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