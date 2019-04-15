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Пора остановиться и не переходить черту: Аваков обратился к кандидатам в президенты

Сегодня, 12:58

Агрессивность общественно-политического противостояния в стране достигла совершенно недопустимого уровня, считает министр

Глава МВД Арсен Аваков. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Глава МВД Арсен Аваков. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Политическое противостояние кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко после первого тура выборов накалила ситуацию в обществе, и разделило украинцев на два лагеря. Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал не пересекать красную черту до конца избирательного процесса.

По его словам, агрессивность общественно-политического противостояния в стране достигла совершенно недопустимого уровня.

"Все настолько увлеклись баталией, что, похоже, уже забыли, ради чего введен сам механизм избирательного соперничества. А ведь все просто: выборы – это общественный договор о регулярной корректной демократической процедуре, обеспечивающей определение доминирующей точки зрения большинства. Корректной процедуры. Сейчас же – в информационной сфере – общество разделено на два непримиримых лагеря. И кое-кто считает, что все средства хороши", – написал Аваков в Facebook.

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Министр отметил, что пропагандисты, в патетике своей агитационной риторики, заявляют о том, что если не восторжествует их точка зрения, то Украина погибнет. Он призвал стороны не переходить красную черту в своей избирательной кампании накануне решающего голосования.

"В попытке получить голоса в свою поддержку – рвут своими призывами страну на части, не задумываясь о последствиях, отравляя гневом огромные группы украинского общества. Никакое руководящее кресло в стране не стоит того, чтобы разменять его на атмосферу взаимной ненависти в обществе. Политическая конкуренция вышла за грань здравого смысла, вопрос о выборе очередного – я подчеркиваю – очередного президента подменяется борьбой "абсолютного зла" с "абсолютным добром". Это очень плохая, опасная и разрушительная подмена понятий. Демонизация противника, борьба на унижение, уничтожение и нынешний уровень поляризации общества совершенно недопустимы. Пора очень ясно почувствовать эту опасную черту и остановиться", – подчеркнул глава МВД.

Напомним, в Украине продолжается история с дебатами между кандидатами в президенты. 14 апреля состоялись "односторонние дебаты" с участием Петра Порошенко, на которые не явился Владимир Зеленский. В "Зе!Команде" заявили, что их кандидат и не планировал приходить на "Олимпийский" в этот день.


Теперь на повестке вторая и окончательная дата – 19 апреля, которую ранее подтверждали оба кандидата. Так, Порошенко сообщил, когда и где готов встретиться с Зеленским.

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Тег выборы, Порошенко, Аваков, Зеленский

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