"Пора приглушить свободу слова": "слуга народа" сделала громкое заявление (видео)

Ольга Василевская-Смаглюк. Фото: facebook.com/zeolga96/

Депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что в Украине пора бы немного приглушить свободу слова.

Об этом она сказала в комментарии "Настоящему времени".

Она прокомментировала скандал вокруг депутата "Европейской солидарности" с участием Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой, которые обсуждали варианты гибели президента Украины. По ее мнению, в словах девушек действительно прозвучали угроз в сторону президента.

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"Мне кажется, что у нас в стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы уже немножко приглушить из уважения к институту президентства … фильтровать свою речь", – сказала Василевская-Смаглюк.

В то же время нардеп отметила, что в случае внесения представлений в парламент на Федину, она будет голосовать за снятие с нее неприкосновенности, но не поддержит привлечение к уголовной ответственности.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября нардеп София Федина вместе с волонтером Марусей Зверобой запустили в соцсетях стрим, в котором комментировали поездку президента в Золотое, где он резко пообщался с ветеранами-добровольцами. Политик и волонтер обсуждали варианты возможной гибели главы государства на Донбассе. В ГБР уже квалифицировали действия Федины и Зверобой по ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины (Угроза убийством в отношении президента Украины) и передали проект подозрения в Генпрокуратуру. Читайте все подробности скандала с Фединой и Зверобой по угрозам Зеленскому.

Сегодня, 28 ноября, в дом Зверобой пришли с обыском детективы Госбюро расследований. Она вместе с нардепом Софией Фединой фигурирует в уголовном производстве о якобы планировании убийства главы государства. Позже сама Зверобой рассказала, что у нее изъяли.

На следственные действия резко отреагировали в "Европейской солидарности". Их депутат тоже была на видео, из-за которого и провели сегодня обыски. Назвали их попыткой оказать репрессии против участницы боевых действий. Так же отреагировали и в "Народном фронте". Там считают, что правоохранители прежде всего должны расследовать коррупцию и проверять нардепов, которые попали в парламент, но имеют сомнительное прошлое.

Видео: Facebook Маруся Звіробій

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