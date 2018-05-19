Порошенко назначил нового губернатора Хмельницкой области

Президент Украины Петр Порошенко назначил главой Хмельницкой областной государственной администрации Вадима Лозового. Он заменит на этом посту Александра Корнийчука.

"Поддержал предложение правительства, которое было внесено по назначению на пост главы Хмельницкой областной государственной администрации Вадима Николаевича Лозового", – сообщил глава государства на заседании актива Хмельницкой области.

Порошенко вручил Лозовому удостоверение и сообщил, что соответствующий указ уже подписан. Кроме того, он добавил, что предыдущий глава Хмельницкой ОГА Александр Корнийчук станет советником президента.

"Реформи в стране еще никогда не шли таким широким фронтом. Если кто-то этого не видит, то рекомендую снять черные очки. И Хмельнитчина одна из областей, которая поддерживает быстрый темп реформ в стране, в частности, в дорожном строительстве", – подчеркнул Порошенко, выразив благодарность Корнийчуку "за важную работу, которую он выполнял на посту главы Хмельницкой ОГА".

Напомним, ранее глава государства поздравил украинцев с Днем Европы и напомнил, что вступление нашей страны в Евросоюз поддерживают как минимум 70% граждан страны.

Также президент отметил успех фильма "Донбасс" украинского режиссера Сергея Лозницы на конкурсе в Каннах и назвал его важной победой украинского кинематографа.