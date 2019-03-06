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"Порошенко адекватно отреагировал", – известный журналист об увольнении Гладковского

Сегодня, 11:21

Петр Порошенко в своем решении мотивировался несколькими причинами, уверен Павел Казарин

Фото: president.gov.ua
"Порошенко адекватно отреагировал", – известный журналист об увольнении Гладковского //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/93f/884/5c793f884749b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/93f/884/5c793f884749b.jpg Политика Петр Порошенко в своем решении мотивировался несколькими причинами, уверен Павел Казарин

За увольнением Олега Гладковского с поста замглавы СНБО могут стоять попытки президента Петра Порошенко показать зрелость власти во взаимодействии со СМИ. Об этом Gazeta.ua рассказал журналист Павел Казарин.

"Власть учится реагировать на расследования журналистов, не закрывает на них глаза. Это порождает надежду. Если это станет не разовым, а системным явлением, то можно нас поздравить. Если после этой истории станем на шаг ближе к взаимодействию власти и СМИ, то это станет положительным исходом. В демократических странах журналистика выполняет функции четвертой власти и является цепным псом демократии. Так происходит и в США, и в Великобритании, несмотря на развитую систему правоохранительных органов. Говорят о том, что журналисты не должны брать на себя функции расследователей, в России и других тоталитарных странах.

Нельзя говорить об одной мотивации Порошенко. Здесь есть и попытки снизить риски, мог бы понести действующий президент и кандидат в президенты Порошенко. Можно говорить и о политической зрелости власти ", – отметил Казарин.

Надеяться, что коррупционеры в условиях войны исчезнут, бесполезно, считает журналист.

"Коррупция есть даже в богатых и демократических странах. В каких-то странах "коррупционных налог" может составлять 20%, в других – 200%. Мотивация людей не меняется. Можно надеяться, что война и масштаб вызовов, которые имеем, заставит соблюдать этические принципы. Но это было бы наивно. Везде есть люди, которые ставят свои интересы выше коллективных. В том числе коллективного выживания. У нас остаются такие даже в условиях войны. Это печально, но это Статус Кво, в котором мы живем.

Систему характеризует не ошибка, а реакция на нее. В этой ситуации получили адекватную реакцию – сначала Гладковского отстранили, а затем уволили с призывами изучить расследования журналистов. Если бы президент продолжил делать вид, что ничего не произошло, так бы реакция должна была нас напугать. К сожалению, власть не всегда реагирует на журналистские расследования, но в данном случае реакция адекватная ", – считает Казарин.

Напомним, После того, как был уволен Олег Гладковский, президент Петр Порошенко потребовал от правоохранительных органов срочно расследовать скандал с хищениями в "Укроборонпроме".

Позже генеральный прокурор Юрий Луценко назвал сумму ущерба от махинаций в "Укроборонпроме". По его словам, с 2017 года по данному делу Государственная фискальная служба проводила налоговую проверку. Оказалось, что ущерб государству оценивается в минимум 40 млн грн.

4 марта стало известно, что чиновников "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате 55,5 млн грн. Чиновники вывели на счета компании-посредника 2,2 млн долларов в качестве оплаты несуществующих услуг, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

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Тег Порошенко, СНБО, укроборонпром, Гладковский

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