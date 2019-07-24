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Порошенко без приглашения пришел в ГБР: стала известна причина

24 июля, 17:20

Директор ГБР Труба рассказал, о чем просил его экс-президент во время неожиданного визита

Фото: Getty Images

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко, которого вызывали на допрос на 25 июля, пришел в Государственное бюро расследований (ГБР) сегодня без каких-либо повесток. Об этом сообщили в пресс-службе политической силы.

"Целью визита была готовность ответить на все вопросы следователей. Однако следователи оказались не подготовленными к общению с пятым президентом Украины", – сообщили в "ЕС".

Также отмечается, что в ГБР подтвердили отсутствие против Порошенко каких либо производств, а на 25 июля (на этот день его вызывали на допрос) никаких следственных действий в отношении Порошенко не запланировано.

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В свою очередь директор ГБР Роман Труба в своем телеграмм-канале сообщил, что к нему сегодня неожиданно пришел Порошенко и обратился с просьбой в связи с долгосрочным отпуском провести его допрос сегодня, а не 25 июля, как это было определено следователем.

"Первое. Если мы говорим о правовом аспекте решения этого вопроса, то адвокаты имели возможность связаться со следователем и с ним напрямую согласовать перенос даты допроса. Для этого не нужно приходить к директору ГБР. Второе. Я уважаю своих следователей – их время и профессионализм. На каждого следователя у нас более 35 производств. Я не буду вмешиваться в ход досудебного расследования и указывать, когда кого допрашивать. Третье. Я уважаю время свидетелей: мы с пониманием отнеслись к загруженности экс-президента во время избирательной кампании. Я надеюсь, что так же с уважением он отнесется к работе наших следователей и придет завтра на допрос", – написал он.

Как сообщали новости "Сегодня", впервые в качестве президента Петра Порошенко в режиме видеоконференции допрашивали в феврале 2019 года. Он около часа выступал в качестве свидетеля в Оболонском районном суде Киева по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича. Тогдашний глава государства успел предоставить суду свидетельские показания по ряду вопросов. В частности, Порошенко рассказал, что так называемый "референдум о независимости" в Крыму в 2014 году не объявлялся, а манипуляции с датами референдума "свидетельствуют о поспешности и незаконности действий российских властей, которые таким образом пытались легализировать действия РФ".

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Тег Порошенко, допрос, труба, ГБР

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