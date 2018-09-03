Порошенко: Большой договор о дружбе с РФ не разрывается, а прекращает свое действие

Сегодня, 20:25

По его словам, принятие соответствующего решения является исключительно компетенцией президента Украины

Фото: www.president.gov.ua
Фото: www.president.gov.ua

Президент Петр Порошенко заявил, что Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией не разрывается, а прекращает свое действие в связи с его непродлением.

Об этом Порошенко сообщил во время встречи с лидерами фракций Верховной Рады в Администрации президента.

"Подчеркиваю, что он (договор – ред.) не разрывается, поскольку это сложная и долгая процедура, а он прекращает свое действие в связи с непродлением", – сказал Порошенко.

По его словам, принятие соответствующего решения является исключительно компетенцией президента Украины.

"Я планирую в ближайшее время по этому поводу после внесения предложений министерством иностранных дел провести заседание СНБО и в срок до 30 сентября направить за своей подписью сообщение РФ о непродолжении действия указанного соглашения", – отметил президент.

Порошенко добавил, что это решение не требует голосования в парламенте.

"Но, безусловно, я хотел бы провести по этому поводу консультации для того, чтобы учесть позицию, мнение парламента и СНБО", – отметил президент.

Как заявлял на днях министр иностранных дел Павел Климкин, Киев уже подготовил документы по Договору с Россией, однако он не уточнял, о каких именно действиях идет речь.

Напомним, 28 августа президент Петр Порошенко, говоря о денонсации Большого соглашения, заявил о готовности прекратить действие Договора с Россией. По его словам, этот документ по вине Москвы уже давно стал анахронизмом.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (т.н. "Большой договор"), в котором закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга, был подписан в 1997 году. В 2008 году соглашение было автоматически продлено на 10 лет. То есть в этом году заканчивается срок действия договора.
Порошенко, РФ, Петр Порошенко, договор о дружбе

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"Сегодня"

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