Порошенко – Болтону: Санкции заставляют Москву платить большую цену за агрессию

Сегодня, 14:10

ВСУ являются одной из самых сильных армий в Европе, отметил глава государства

Болтон и Порошенко. Фото: &quot;Укринформ&quot;
Болтон и Порошенко. Фото: "Укринформ"

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что санкции больно бьют по России и это единственный способ заставить ее уважать международное право. Об этом он сказал во время встречи с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном, который сегодня прибыл в Киев.

Он напомнил, что ВСУ являются одной из самых сильных армий в Европе, которая крепко держит Россию на линии разграничения на Донбассе, и дает достойный отпор.

"Рад, что на брусчатке Крещатика мы видели вместе с нашими солдатами воинов США, Великобритании, Эстонии, Латвии, Литвы, Канады, Румынии и других стран НАТО. Это символ нашего сотрудничества и мне приятно, что по правую руку от меня стоял советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон", – сказал Порошенко.

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Президент поблагодарил американцев за поддержку Украины в противостоянии России, а визит Болтона в такой день в Киев только закрепляет ее.

"Благодарен нашим партнерам за крымскую декларацию, которая четко продемонстрировала позицию США по незаконно аннексированному Россией оккупированному Крыму. Санкции США является мотивацией для России вернуться в цивилизованное общество: убрать свои войска из Крыма и Донбасса, не применять химическое оружие против других стран, сделать цивилизованной внешнюю политику и уважать международное право. Подчеркиваю, эти санкции эффективны! Санкции заставляют Москву платить большую цену за грубое нарушение международного права, которое она осуществляет", – заявил глава украинского государства.

Как сообщалось, Конгресс США может принять законопроект о новых санкциях против России, который уже прозвали "санкциями из ада", осенью – но не в сентябре, а в октябре или уже после ноябрьских выборов. Об этом рассказал лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл.

Напомним, сегодня президент Украины и советник Трампа присутствовали на военном параде в Киеве по случаю Дня Независимости. Читайте полный текст выступления Порошенко, где он рассказал об успешном противостоянии российской агрессии, достижениях и планах Украины.
Россия, Порошенко, санкции, Болтон

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"Сегодня"

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