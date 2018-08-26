Порошенко дал газ Авдеевке: Россия пыталась обречь 20 тысяч людей на холодную смерть

Россияне больше не загонят и не поставят на колени Украину своей газовой петлей и шантажом, заявил глава государства

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в пуске газа на подводящем газопроводе высокого давления от населенного пункта Очеретино к Авдеевке, которая с 2017 года оставалась без газоснабжения.

По его словам, россиян сделал все возможное, чтобы украинцы в Авдеевке умерли холодной смертью.

"Мало кто в мире мог представить, что в январе 2017 года, что в Адеевке россияне будут пытаться устроить армагеддон. Трудно представить, чтобы в ХХІ веке посреди Европы жителей 20-титисячного города пытались обречь на холодную смерть, пытались оставить жителей без газа и электроснабжения. Как выжить, когда нет газа, потому что он был перекрыт или разбомблен россиянами; когда нет электроэнергии, потому что она перебита артиллерийским огнем российско-террористических войск. Чтобы люди бежали отсюда, чтобы здесь не было Украины", – заявил Порошенко.

Глава государства поблагодарил жителей города, что они отказались покинуть свои дома, когда им предложили эвакуацию.

"Авдеевка – это украинская земля. Тогда я пообещал: здесь будет стабильное электроснабжение в 2017 году, здесь в 2018 году будет газ", – сказал президент.

Порошенко подчеркнул, что россияне больше не загонят и не поставят на колени своей газовой петлей и газовым шантажом.

Напомним, до сегодняшнего дня почти 20 тысяч жителей прифронтовой Авдеевки и соседних сел жили без газа после того, как боевики своими обстрелами уничтожили газовую магистраль и не давали ремонтникам ее починить.

Зимой 2017 года боевики обострили ситуацию на Донбассе и активно штурмовали Авдеевку, уничтожив систему газо-, и электроснабжения города. Противник пытался при поддержке артиллерии, "Градов" и минометов прорвать оборону Вооруженных сил Украины, но не смогли, зато наделали беды для мирных жителей.