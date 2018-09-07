Порошенко дал разведке задачу минимизировать влияние РФ во время выборов

Сегодня, 22:58

Порошенко также вручил награды разведчикам, которые отличились в районе АТО и во время Операции объединенных сил

фото president.gov.ua
фото president.gov.ua

Президент Петр Порошенко поздравил военнослужащих Главного управления разведки Министерства обороны Украины с 26-летием создания. Во время торжеств он отметил, что разведка вместе с другими спецслужбами должна минимизировать влияние России во время украинских выборов, сообщает пресс-служба главы государства.

Среди задач разведки президент назвал своевременное выявление операций спецслужб РФ и их специальных средств воздействия.

"Наша общая задача – сотрудничество с нашими международными партнерами для своевременного реагирования и минимизации влияния РФ, в том числе и на избирательный процесс, который должен пройти в следующем году", – сказал Порошенко. 

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Глава государства отметил также усиление сотрудничества украинских спецслужб и армии с международными партнерами с целью тщательного сбора доказательств для привлечения страны-агрессора к ответственности в международном суде.

"Не простим никогда. Привлечем тех, кто убивает украинских воинов и украинских граждан, к ответственности", – сказал он.

Порошенко также вручил награды разведчикам, которые отличились в районе АТО и во время Операции объединенных сил.

Как сообщалось, летом одно из подразделений резерва разведки ВСУ провело тактико-специальное обучение по захвату в плен вражеского куратора с важными документами. Военные показали эффектное видео учений.

Кроме того, год назад украинская разведка жестко обратилась к военным России. Украинские воины напоминают россиянам, что Украина всегда воевала за свою территорию и сдавать ее не собирается.
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"Сегодня"

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