Порошенко дал старт созданию Антикоррупционного суда: подписан закон

Президент Петр Порошенко одобрил изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей", чем отменил скандальную норму в Антикоррупционном суде. Он подписал соответствующий закон, сообщает пресс-служба главы государства.

Указанные изменения в закон позволяют обеспечить эффективное начало работы и дальнейшее функционирование Высшего антикоррупционного суда, в том числе его апелляционной палаты, что станет существенным шагом в вопросе противодействия коррупции в Украине.

Кроме того, документ решает некоторые вопросы организации деятельности Высшего антикоррупционного суда и гарантии деятельности его судей. Так, законом предусмотрена детализация деятельности палат высших специализированных судов и закрепление определенной институциональной, организационной, кадровой и финансовой автономии апелляционной палаты высшего специализированного суда.

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Одним из главных положение этого закона является то, что апелляционное рассмотрение дел по топ-коррупционерам будет осуществляться исключительно апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда.

"С принятием этого закона полностью открыт путь для создания и функционирования Высшего антикоррупционного суда, поэтому я обращаюсь к Высшей квалификационной комиссии судей с просьбой как можно быстрее провести конкурс, а в Министерство иностранных дел – в максимально короткие сроки обратиться с просьбой к нашим международным партнерам о делегировании представителей в Общественный совет международных экспертов. Я также обращаюсь ко всем достойным юристам – участвуйте в конкурсе. От вашей принципиальной позиции будет зависеть скорость и эффективность борьбы с коррупцией в Украине", – заявил Порошенко.

Напомним, ранее вспыхнул спор по ВАКС. Активисты уверены, что топ-коррупционеры избегут наказания. По мнению общественности, в ране принятом законе оказалась правка, о которой до этого не было слышно, и она могла серьезно изменить ситуацию в борьбе с коррупционерами.

В свою очередь Кристин Лагард рассказывала ранее, чего МВФ ожидает от Киева. Директор-распорядитель Международного валютного фонда настаивала на восстановлении нормы о рассмотрении Антикоррупционным судом всех дел в его юрисдикции, включая апелляции на решения судов первой инстанции.

Недавно Кабинет министров Украины поручил профильным министерствам до 6 августа 2018 года провести все процессы и мероприятия, которые наобходимы здя запуска Высшего антикоррупционного суда. Согласно решению, принятому на заседании правительства 4 июля, был утвержден план организации подготовки проектов актов, необходимых для обеспечения реализации закона от 21 июня "О создании Высшего антикоррупционного суда".