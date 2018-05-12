Порошенко дал старт спортивной реабилитации ветеранов

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ "О поддержке развития системы спортивной реабилитации участников боевых действий, участвовавших в АТО, в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях".

Указ был подписан во время выступления президента на церемонии награждения победителей национальных "Игр Непокоренных", говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

"Я без каких-либо колебаний поддержал инициативу Вадима Свириденко, президентского уполномоченного по вопросам реабилитации участников АТО, о необходимости создания качественных условий спортивной реабилитации воинов АТО", – подчеркнул президент, выступая на церемонии награждения участников "Игр непокоренных".

Порошенко, добавил, что он подписывает документ "прямо здесь и сейчас", чтобы запустить "новую систему государственной политики реабилитации украинских воинов".

В документе идет речь о формировании системы спортивной реабилитации ветеранов в Украине, доступности занятий спортом для лиц с инвалидностью. Также он предусматривает расширение сети спортзалов и обеспечение доступности протезов для занятия спортом.

Отдельно в Указе предусмотрено привлечение участников боевых действий к спортивным соревнованиям и другим мероприятиям, в том числе международным, проводимым с участием стран-членов НАТО.

Также президент отметил, что в дальнейшем вопросами инклюзивности и спортивной реабилитации участников боевых действий будет заниматься единый государственный орган – Министерство по делам ветеранов.

Как мы сообщали ранее, национальные "Игры Непокоренных-2018" прошли сегодня, 12 мая, на стадионе "Пионер" в Киеве. Они стали финальным этапом отбора кандидатов в сборную Украины, которая этой осенью будет представлять страну на мировых "Играх Непокоренных" в австралийском Сиднее.

Сборная Украины в 2017 году впервые приняла участие в Играх Непокоренных – и привезла домой 14 медалей. Честь Украины в Канаде отстаивали 15 человек основного состава и 11 резерва. "Наша команда была одной из самых маленьких", — признались ребята в Facebook. Несмотря на это, "непокоренные" украинцы сумели взять восемь золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали.