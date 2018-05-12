Порошенко дал старт спортивной реабилитации ветеранов

Сегодня, 19:10

Украинские ветераны АТО смогут получить спортивную реабилитацию

Скриншот
Скриншот

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ "О поддержке развития системы спортивной реабилитации участников боевых действий, участвовавших в АТО, в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях".

Указ был подписан во время выступления президента на церемонии награждения победителей национальных "Игр Непокоренных", говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

"Я без каких-либо колебаний поддержал инициативу Вадима Свириденко, президентского уполномоченного по вопросам реабилитации участников АТО, о необходимости создания качественных условий спортивной реабилитации воинов АТО", – подчеркнул президент, выступая на церемонии награждения участников "Игр непокоренных".

Порошенко, добавил, что он подписывает документ "прямо здесь и сейчас", чтобы запустить "новую систему государственной политики реабилитации украинских воинов".

В документе идет речь о формировании системы спортивной реабилитации ветеранов в Украине, доступности занятий спортом для лиц с инвалидностью. Также он предусматривает расширение сети спортзалов и обеспечение доступности протезов для занятия спортом.

Отдельно в Указе предусмотрено привлечение участников боевых действий к спортивным соревнованиям и другим мероприятиям, в том числе международным, проводимым с участием стран-членов НАТО.

Также президент отметил, что в дальнейшем вопросами инклюзивности и спортивной реабилитации участников боевых действий будет заниматься единый государственный орган – Министерство по делам ветеранов.

Как мы сообщали ранее, национальные "Игры Непокоренных-2018" прошли сегодня, 12 мая, на стадионе "Пионер" в Киеве. Они стали финальным этапом отбора кандидатов в сборную Украины, которая этой осенью будет представлять страну на мировых "Играх Непокоренных" в австралийском Сиднее.

Сборная Украины в 2017 году впервые приняла участие в Играх Непокоренных – и привезла домой 14 медалей. Честь Украины в Канаде отстаивали 15 человек основного состава и 11 резерва. "Наша команда была одной из самых маленьких", — признались ребята в Facebook. Несмотря на это, "непокоренные" украинцы сумели взять восемь золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали.
Порошенко, реабилитация, ветераны АТО, игры непокоренных

Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко дал старт спортивной реабилитации ветеранов". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: Архив "Сегодня"

Порошенко назвал количество украинцев, которые уже воспользовались безвизом с ЕС

Сегодня, 16:14

Президент Украины отметил, что со времени безвизового режима прошел почти год

Украина

Фото:facebook.com/petroporoshenko

Порошенко наградил орденом "За мужество" 100-летнего ветерана, чей внук погиб в АТО

Сегодня, 15:22

Президент поблагодарил ветерана Второй мировой войны за то, что он защищал Украину тогда и сейчас
Загрузка...

Политика

Порошенко с Меркель и Макроном в Германии. Фото: twitter.com/stsegolko

Савченко без адвокатов и нормандский формат без Путина: главное за неделю

Сегодня, 14:12

Активно стали называть дату и место, где Порошенко может встретиться с Путиным в рамках "нормандского формата"

Россия

Мария Захарова. Фото: facebook.com/MIDRussia

Захарова рассказала, как "ветераны АТО" угрожали дипломатам в ООН

Вчера, 22:05

Захарова возмущена действиями "снайперов из АТО"
Загрузка...