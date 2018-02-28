Порошенко: До конца недели из России будут освобождены два заложника (дополнено)

Украинский лидер объяснил, что это станет возможным благодаря договоренностям, которые велись

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшие дни будут освобождены два украинских заложника, которые удерживаются в России. Об этом он сказал на пресс-конференции.

"До конца недели ожидается освобождение двух заложников, которые удерживаются в России. Может, даже в пятницу", – заявил президент.

Порошенко добавил, что это произойдет на основании договоренностей, которые велись ранее.

"Надеюсь, не сорвется", – подчеркнул глава государства.

Отметим, что вчера, 27 февраля, появилась информаци о том, что украинский политзаключенный режиссер Олег Сенцов "пропал" из колонии в России.

Однако позже российский адвокат Николай Полозов объяснил "пропажу" Сенцова из колонии, намекнув, что его могут готовить на обмен. "Есть два варианта этих событий. Первое: по Сенцову принято какое-то политическое решение и его, к примеру, собираются обменять – это позитивный исход. И негативный вариант – его переводят в другую российскую колонию".

Кроме того, говоря об обмене пленными, вице-спикер Рады Ирина Геращенко анонсировала хорошие новости. По ее словам, кроме освобождения военнопленных, Киев активно работает над возвращением на Родину украинских политзаключенных в России.