Порошенко: Если бы не Украина, мира в Европе было бы меньше

Сегодня, 11:06

Украина смогла за четыре года укрепить армию и сохранить государства, отметил президент

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко заявил, что благодаря Украине, которая противостоят российской агрессии, Запад может чувствовать себя в большей безопасности. Об этом он сказал во время торжеств в центре Киева, где начался военный парад.

"За 4 года войны, которую Россия развязала против Украины, мы сохранили государство и укрепили его. Нация консолидировалась на основе защиты страны и патриотизма. Мы создали сильную армию. Кропотливой работой дипломатов обеспечили международную политико-дипломатическую поддержку независимой Украины", – сказал он.

Порошенко напомнил, что без мира в Украине, Европа не будет чувствовать себя в безопасности из-за российской агрессии.

"На континенте все, кто не ослеплен российскими деньгами, понимают, что без независимой европейской Украины, мира и безопасности в Европе было бы меньше, а не больше. Без восстановления территориальной целостности нашего государства все границы в Центральной и Восточной Европе будут туманны", – заявил глава государства.

Как заявлял ранее министр обороны Степан Полторак, Украина защищает Европу от миллионной армии РФ. По его словам, Россия поставила на растяжку от Арктики до Сирии всех, в том числе и страны НАТО.

Напомним, сегодня Украина отмечает День Независимости. Смотрите онлайн-трансляцию военного парада в Киеве. В нем примут участие около 4500 военных и 250 единиц техники. В этом году впервые на параде отмаршируют 24 подразделения ВСУ, Госпогранслужбы, СБУ, Нацгвардии, ГСЧС, Нацполиции и других силовых подразделений, выполняющих задачи по охране и обороне страны. Кроме того, по Крещатику пройдутся военные из 18 стран мира – всего 300 человек.
Россия, Порошенко, Европа, День Независимости

Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко: Если бы не Украина, мира в Европе было бы меньше". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

president.gov.ua

Порошенко: Мы разрываем все оковы, связывающие нас с Российской империей

Сегодня, 10:51

Украина должна опираться на собственные силы и жестко защищать свои национальные интересы

Украина

Фото: архив

Вынуждены отстаивать суверенитет с оружием в руках: украинцев поздравили с Днем Независимости

Сегодня, 09:34

Российский агрессор ошибся, когда напал на Украину – украинцы вовремя сплотились и дали достойный отпор
Загрузка...

Экономика

Тяжелый бой на Донбассе и извинение Порошенко: итоги дня

Вчера, 20:08

Выход части экономики из тени, завершение финансирования выплаты пенсий через “Укрпочту”

Другие новости

Порошенко на выставке вооружения. Фото: facebook.com/theministryofdefence.ua

"Оплот", "Оса", "Халк": Порошенко открыл выставку вооружений в Киеве (видео)

Вчера, 17:33

Стало известно, где киевляне могут посмотреть на современное вооружение украинской армии
Загрузка...