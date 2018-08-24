Порошенко: Если бы не Украина, мира в Европе было бы меньше

Президент Петр Порошенко заявил, что благодаря Украине, которая противостоят российской агрессии, Запад может чувствовать себя в большей безопасности. Об этом он сказал во время торжеств в центре Киева, где начался военный парад.

"За 4 года войны, которую Россия развязала против Украины, мы сохранили государство и укрепили его. Нация консолидировалась на основе защиты страны и патриотизма. Мы создали сильную армию. Кропотливой работой дипломатов обеспечили международную политико-дипломатическую поддержку независимой Украины", – сказал он.

Порошенко напомнил, что без мира в Украине, Европа не будет чувствовать себя в безопасности из-за российской агрессии.

"На континенте все, кто не ослеплен российскими деньгами, понимают, что без независимой европейской Украины, мира и безопасности в Европе было бы меньше, а не больше. Без восстановления территориальной целостности нашего государства все границы в Центральной и Восточной Европе будут туманны", – заявил глава государства.

Как заявлял ранее министр обороны Степан Полторак, Украина защищает Европу от миллионной армии РФ. По его словам, Россия поставила на растяжку от Арктики до Сирии всех, в том числе и страны НАТО.

Напомним, сегодня Украина отмечает День Независимости. Смотрите онлайн-трансляцию военного парада в Киеве. В нем примут участие около 4500 военных и 250 единиц техники. В этом году впервые на параде отмаршируют 24 подразделения ВСУ, Госпогранслужбы, СБУ, Нацгвардии, ГСЧС, Нацполиции и других силовых подразделений, выполняющих задачи по охране и обороне страны. Кроме того, по Крещатику пройдутся военные из 18 стран мира – всего 300 человек.