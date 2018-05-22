Порошенко: Эстония полностью поддерживает введение миротворцев на Донбасс

Сегодня, 14:21

Введение миссии ООН на всю территорию конфликта поможет закончить войну на Донбассе

Миротворцы. Фото: архив
Миротворцы. Фото: архив

Президент Украины Петр Порошенко обсудил со своей эстонской коллегой Керсти Кальюлайд введение миротворцев на Донбасс. Об этом он сказал на совместном брифинге по итогам переговоров.

"На этих переговорах мы обсуждали и вопросы введения миротворческой миссии ООН по мандату Совбеза ООН. Я очень благодарю президента Эстонии за полную поддержку этой позиции украинской стороны".

Порошенко объяснил, что введение миротворцев на всю территорию конфликта поможет закончить войну на Донбассе.

"Мы должны сделать все возможное для того, чтобы (был принят в ООН) согласованный проект резолюции, который будет предусматривать мандат на всю оккупированную территорию миротворческих сил ООН, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы, как чрезвычайно важную предпосылку компонента безопасности для начала реализации политических процессов".

Напомним, на днях Ангелеа Меркель и Владимир Путин сделали заявление по миротворцам на Донбассе. Канцлер Германии и российский президент поручили своим внешнеполитическим ведомствам еще раз предметно проработать тему учреждения миссии ООН на востоке Украины.

Как известно, российская сторона изначально добивалась того, что миротворцы должны действовать лишь на линии разграничения; позже допустили возможность их выход и к украинско-российской границе, но в качестве "охранников" для наблюдателей ОБСЕ. В феврале Путин пошел на уступки по Донбассу и согласился на размещение "голубых касок" на всей территории конфликта, но с условием, что Киев договорится об этом с боевиками.

В свою очередь украинская сторона, как и прежде, настаивает на введении миротворцев на всю территорию конфликта, в том числе на украинско-российскую границу, и заявляет, что не намерена вести переговоры с главарями боевиков о размещении миссии ООН.

Также существует и "план Волкера" по Донбассу. Спецпредставитель США по Украине во время переговоров с помощником президента РФ Владиславом Сурковым обсуждает конкретные варианты введения миротворцев на Донбасс. Планы Штайнмайера и Мореля провалились, но теперь есть надежда на американский вариант урегулирования ситуации в Украине.
Эстония, Донбасс, Порошенко, миротворцы, Кальюлайд

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Источник:

"Сегодня"

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