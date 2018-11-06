Порошенко: Гандзюк не умерла – ее убили

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что смерть активистки Екатерины Гандзюк – это убийство. Об этом он заявил во время встречи со студенческой и научной молодежью по случаю основания Фонда президента Украины по поддержке образовательных и научных программ для молодежи.

По его словам, гибель активистки стала следствием преступного нападения.

"Исходя из информации, которую мне предоставили правоохранители, преступление против Екатерины Гандзюк уже в значительной мере раскрыто – найден убийца, помощники, которые признались, задержан организатор. Однако, я не считаю, что оно раскрыт до конца и уверен, что нужно продолжать работу. Требования гражданского общества об открытости, беспристрастности, прозрачности и эффективности следствия – абсолютно обоснованы. Этим мы должны продемонстрировать верность европейским ценностям. За это мы боролись", – заявил Порошенко.

Глава государства призвал политиков не спекулировать на трагедии и не бросаться голословными заявлениями, не пиариться на крови.

"Вряд ли кто-то больше президента заинтересован, чтобы преступление было раскрыто, расследование проведено, чтобы убийцы, организаторы и заказчики были привлечены к ответственности. После того, как дело переквалифицировано на убийство, им грозит высшая мера наказания", – добавил он.

Напомним, 4 ноября стало известно о смерти активистки. Отмечалось, что умерла она от обрыва тромба прямо в больнице. Однако позже появилось сообщение в интернет-группе "Кто заказал Катю Гандзюк?" о причине смерти Гандзюк. Активистка боролась с коррупцией в правоохранительных органах и среди чиновников, добивалась расследования дел за нападения на активистов в Украине, но в итоге на нее было совершено нападение – ее облили серной кислотой. Непосредственным исполнителем нападения на Гандзюк был Никита Грабчук. В частности, он вылил на активистку литр серной кислоты, в результате чего она получила 40% химических ожогов.

Следователи изменили квалификацию нападения на чиновника Херсонского горсовета, квалифицировав его как оконченное преступление по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, на заказ"). В итоге ГПУ приняла решение передать СБУ "дело Гандзюк", что даст возможность объединить два уголовных производства в досудебном расследовании и установить заказчика преступления.

Читайте все подробности об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.