Порошенко главе Минобороны Швеции: Миротворцы помогут вывести войска РФ с Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко встретился с министром обороны Швеции Петером Хультквистом и обсудил ситуацию на Донбассе и военное сотрудничество.

Украинский лидер поблагодарил шведскую сторону за инициативу ввести своих миротворцев на Донбасс и поддержку Украины в установлении мира.

"Мы твердо стоим на позиции поддержки миром моей инициативы, которая была выражена в начале 2015 года относительно внедрения полномасштабной миротворческой миссии на базе решения Совбеза ООН. И очень благодарю вас за решение не только подержать эту инициативу Украины, а и как страны, которая имеет огромный опыт в организации миротворцев во всем мире. Благодарю за решение и готовность принять непосредственное участие в этой операции, которая будет иметь цель принести мир, реализовав пакет безопасности Минских договоренностей, обеспечить выведение иностранных оккупационных российских войск с оккупированной территории на востоке нашего государства, разоружить незаконные вооруженные формирования и обеспечить контроль на границе для того, чтобы сделать невозможной переброску российских войск и вооружения на оккупированную территорию. Мы очень ценим эту роль, которую Швеция играла и играет в обеспечении мира и стабильности в Европе, Украине", – сказал Порошенко.

Также глава государства отметил ценное сотрудничества в военной сфере и рассчитывает на привлечение шведских инструкторов к обучению бойцов ВСУ, а украинские военные научат шведов противостоять военной агрессии.

"Я очень доволен нашим сотрудничеством, которое есть между нашими оборонными ведомствами Швеции и Украины. Я поддерживаю и дал поручение министру и начальнику Генерального штаба создать все условия для того, чтобы шведские военнослужащие были привлечены к миссии в тренировочном центре в Яготине. И у нас сегодня есть взаимовыгодное сотрудничество и украинские военные передают тот опыт противодействия гибридной агрессии РФ против нас, как действовать эффективно для того, чтобы остановить агрессора и обучение тому опыту , который имеют шведские вооруженные силы", – добавил президент.

Ранее министр иностранных дел Королевства Швеция Маргот Вальстрем заявляла, что Россия несет ответственность за войну в Украине. Шведский дипломат назвала Россию главной угрозой для Европы после окончания холодной войны.