Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,32
УКР
Главная Больше  Новости политики

Порошенко готов оплатить 50 процентов стоимости аренды НСК "Олимпийский" для проведения там дебатов

Сегодня, 19:34

Дмитрий Разумков – представитель избирательного штаба Зеленского – отметил, что сумма аренды очень большая

Порошенко готов оплатить 50 процентов стоимости аренды НСК "Олимпийский" для проведения там дебатов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/702/1c1/5ca7021c1b422.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/702/1c1/5ca7021c1b422.jpg Политика Дмитрий Разумков - представитель избирательного штаба Зеленского - отметил, что сумма аренды очень большая

Штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко готов оплатить 50 процентов стоимости аренды НСК "Олимпийский" для проведения там дебатов с лидером первого тура президентской гонки Владимиром Зеленским. Об этом в пятницу сообщил представитель штаба Порошенко Семен Кабакаев.

"Исходя из того, что штаб [кандидата в президенты Владимира] Зеленского предложил эту ситуацию — это нестандартная ситуация — мы должны это понимать, но штаб Порошенко готов заплатить 50 процентов", — сказал он в эфире радио "Новое время".

Со своей стороны Дмитрий Разумков — представитель избирательного штаба Зеленского добавил, что этот вопрос еще будет обсуждаться на встрече с руководителем Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зурабом Аласанией и представителем штаба Порошенко. "Это технический и финансовый вопрос, на который вряд ли мы сегодня ответим, если честно, я не очень понимаю сумму, почему она такая большая получилась", — добавил он.

Напомним, 3 апреля Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты, выдвинув ряд условий: во-первых, они должны пройти на НСК "Олимпийский" в Киеве, а во-вторых, соперники должны сдать анализы на наличие в их крови алкоголя и психотропных веществ.

В свою очередь президент согласился на этой условие и предложил оппоненту прийти 5 апреля к 09:00 в медлабораторию НСК "Олимпийский" и сдать медицинские тесты. Однако Зеленский не явился в указанное место, посетив одну из частных киевских клиник. Сам Порошенко при этом сдал анализы крови, мочи и волос.

Читайте все подробности, как Порошенко и Зеленский сдавали анализы перед дебатами.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Порошенко, Олимпийский, дебаты, Зеленский

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко готов оплатить 50 процентов стоимости аренды НСК "Олимпийский" для проведения там дебатов". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тимошенко отказалась вести дебаты Зеленского и Порошенко: озвучены детали

Сегодня, 19:25

В штабе Владимира Зеленского подтвердили, что сейчас ведутся поиски другого независимого модератора

"Произошел казус": у Зеленского сообщили об ошибке с анализами

Сегодня, 18:33

Сотрудник частного медучреждения допустил ошибку в результатах анализов кандидата в президенты

Порошенко встретился с родными военнопленных моряков: опубликованы фото

Сегодня, 17:43

Глава государства также вручил награды пленным украинским морякам, но их родственникам

Зеленский опубликовал результаты медицинских анализов

Сегодня, 17:10

Биоматериал кандидата в президенты также отправили на дополнительное исследование в испанскую клинику

Порошенко посетил на "Олимпийском" украинскую команду "непокоренных"

Сегодня, 16:38

Участники украинской команды готовятся к участию в международных спортивных соревнованиях

Дебаты Порошенко и Зеленского: все заявления, подробности и видео

Сегодня, 19:40

Кандидаты согласились на очную встречу на НСК "Олимпийский" и сейчас решаются технические моменты

Кто основал Москву? Украинка загнала в тупик российского политика

Чего не ожидал Кремль, планируя войну на Донбассе, – мнение

Исхудавшая Алла Пугачева напугала всех (фото)

Ксению Собчак застукали в аэропорту с любовником (фото)

Государство обманывает пенсионеров: эксперт раскрыла детали

Newsweek: В Польше растет ненависть к украинцам

"Мама его больше любила": в России девушка закопала в снег брата

Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать

В марте пенсии увеличатся не у всех: кто получит по-старому

Эксперт: на каких основаниях Украине вернутся Крым и Донбасс
Загрузка...

Второй тур близко: что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам

Вчера, 07:19

Кандидаты обещают поменять налоги и продолжать децентрализацию

Украинцы, которым задолжали зарплату, смогут не ходить на работу

3 апреля, 07:51

В Министерстве соцполитики разработали новый законопроект, защищающий права работающих украинцев

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

3 апреля, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Бра и анимация: чем богаты претенденты на пост президента Украины

3 апреля, 07:00

У гаранта расходов на 300 млн грн, а у Зеленского — квартира в Крыму

Украина под водой: ученые показали, где будет берег Черного моря

Возлюбленная Петросяна потрясла переменами во внешности

В сети показали печальные фото детского концерта в Крыму