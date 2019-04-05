Порошенко готов оплатить 50 процентов стоимости аренды НСК "Олимпийский" для проведения там дебатов

Дмитрий Разумков – представитель избирательного штаба Зеленского – отметил, что сумма аренды очень большая

Порошенко готов оплатить 50 процентов стоимости аренды НСК "Олимпийский" для проведения там дебатов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/702/1c1/5ca7021c1b422.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/702/1c1/5ca7021c1b422.jpg 2019-04-05T19:34:11+03:00 Политика Дмитрий Разумков - представитель избирательного штаба Зеленского - отметил, что сумма аренды очень большая

Штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко готов оплатить 50 процентов стоимости аренды НСК "Олимпийский" для проведения там дебатов с лидером первого тура президентской гонки Владимиром Зеленским. Об этом в пятницу сообщил представитель штаба Порошенко Семен Кабакаев.

"Исходя из того, что штаб [кандидата в президенты Владимира] Зеленского предложил эту ситуацию — это нестандартная ситуация — мы должны это понимать, но штаб Порошенко готов заплатить 50 процентов", — сказал он в эфире радио "Новое время".

Со своей стороны Дмитрий Разумков — представитель избирательного штаба Зеленского добавил, что этот вопрос еще будет обсуждаться на встрече с руководителем Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зурабом Аласанией и представителем штаба Порошенко. "Это технический и финансовый вопрос, на который вряд ли мы сегодня ответим, если честно, я не очень понимаю сумму, почему она такая большая получилась", — добавил он.

Напомним, 3 апреля Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты, выдвинув ряд условий: во-первых, они должны пройти на НСК "Олимпийский" в Киеве, а во-вторых, соперники должны сдать анализы на наличие в их крови алкоголя и психотропных веществ.

В свою очередь президент согласился на этой условие и предложил оппоненту прийти 5 апреля к 09:00 в медлабораторию НСК "Олимпийский" и сдать медицинские тесты. Однако Зеленский не явился в указанное место, посетив одну из частных киевских клиник. Сам Порошенко при этом сдал анализы крови, мочи и волос.

Читайте все подробности, как Порошенко и Зеленский сдавали анализы перед дебатами.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.