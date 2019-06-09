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Порошенко готов стать премьер-министром Украины

9 июня, 21:26

Если "Европейская солидарность" победит на выборах в Раду, экс-президент готов возглавить правительство страны

Петр Порошенко. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
Петр Порошенко. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch.

В случае победы своей партии "Европейская солидарность" на досрочных парламентских выборах экс-президент Украины Петр Порошенко готов возглавить украинское правительство.

Об этом он заявил "Громадському телебаченню" на съезде своей партии 9 июня, где он также представил первую десятку членов своей политической силы.

"Если мы победим на выборах, то – да", – ответил Порошенко на вопрос о том, рассматривает ли он возможность стать премьером.

Однако экс-глава государства не ответил "станет ли он лично народным депутатом или после выборов сложит мандат".

"Я твердо убежден, что как лидер партии несу полную ответственность и за действия партии и за действия фракции", – сказал Порошенко.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что идет в Верховную Раду, чтобы защитить достижения Украины и за прошлые пять лет и европейский курс страны.


Мы также писали, что на майском съезде партию экс-президента Блок Петра Порошенко "Солидарность" переименовали. А позже сам бывший лидер государства получил партийный билет "Европейской солидарности" и официально стал ее председателем.

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Тег Верховная Рада, Порошенко, премьер-министр, парламентские выборы, Петр Порошенко, выборы в парламент

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