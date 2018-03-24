Порошенко готовит изменения в Конституцию по вступлению в НАТО и ЕС

Сегодня, 12:35

По словам президента, в Конституции необходимо указать стратегическую цель развития государства

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко намерен в ближайшее время инициировать внесение изменений в Конституцию для закрепления стратегии Украины на евроатлантическую интеграцию.

"В ближайшее время я намерен инициировать внесение изменений в Конституцию для того, чтобы сделать этот процесс необратимым, указав в Конституции стратегическую цель развития государства – членство в Европейском Союзе и членство в Североатлантическом альянсе", – заявил Порошенко в ходе мероприятий по случаю дня Службы безопасности Украины в субботу, 24 марта, в Киевской области.

Ранее Порошенко уже заявлял, что в Конституции необходимо закрепить европейскую и евроантлантическую интеграцию Украины. "Это стало бы императивом для всех политических сил на годы вперед", – сказал он.

По словам президента, для этого достаточного зафиксировать в преамбуле Конституции, для чего достаточно поддержки 2/3 депутатов.

Напомним, Верховная Рада и Кабинет министров утвердили дорожную карту выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

Дорожная карта представляет собой пакет из 57 законопроектов, которые должны быть рассмотрены в парламенте в течение двух лет. Указано, что документ призван активизировать евроинтеграционные процессы в Украине. Дорожную карту представили глава правительства Владимир Гройсман и спикер парламента Андрей Парубий.
НАТО, конституция, Порошенко, евросоюз

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Источник:

Интерфакс-Украина

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