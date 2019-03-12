Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,31
29,59
УКР
Главная Больше  Новости политики

Порошенко готовит важное назначение в СНБО

Сегодня, 12:51

Новый человек будет одновременно возглавлять комиссию по оборонной промышленности и военно-техническому сотрудничеству

Фото: president.gov.ua
Порошенко готовит важное назначение в СНБО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/78f/137/5c878f13739c3.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/78f/137/5c878f13739c3.jpeg Политика Новый человек будет одновременно возглавлять комиссию по оборонной промышленности и военно-техническому сотрудничеству

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подпишет указ о назначении в Совет национальной безопасности и обороны ответственного за перевооружение украинской армии и сотрудничество с НАТО. Об этом он объявил на форуме в Киеве "От энергоэффективности к энергонезависимости".

Новый чиновник сменит уволенного недавно Олега Гладковского в вопросах вооружения украинской армии.

"Сегодня я подпишу указ об очень важном кадровом назначении в Совет национальной безопасности и обороны Украины человека, который будет одновременно возглавлять комиссию по оборонной промышленности и военно-техническому сотрудничеству", – заявил Порошенко.

По его словам, новый человек будет заниматься вопросами перевооружения армии и сотрудничества с НАТО, но при этом не назвал фамилию.

Напомним, из-за коррупционного скандала в "Укроборонпроме" 4 марта Порошенко уволил замсекретаря СНБО Олега Гладковского, который был также главой Комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю.

Как стало известно, журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы. В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были хищения не менее 250 млн гривен.

Недавно Порошенко заявлял, что в "Укроборонпроме" проведут международный аудит с привлечением специалистов НАТО. По его словам, будет проведена комплексная ревизия всех контрактов госконцерна, и за этим будут наблюдать иностранцы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Порошенко, СНБО, чиновник, назначение

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко готовит важное назначение в СНБО". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Порошенко хочет снять губернатора Полтавской области с должности

Сегодня, 12:22

Глава государства обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с предложением

Порошенко создал комиссию по отбору кандидатов в Высший совет правосудия

Вчера, 16:18

Сначала будет образована Комиссия для проведения конкурса, после чего кандидатов представят на рассмотрение президенту

К аудиту "Укроборонпрома" следует привлечь всемирно известную компанию – Порошенко

10 марта, 22:45

По словам Порошенко, второй вопрос – обеспечение ревизии

Порошенко намекнул на создание в Украине новейших мощных ракет

Вчера, 13:30

После краха Договора о РСМД Украина сможет создавать оружие, способное поражать врага глубоко в тылу

"Одно предсказание сбылось": Моисеев назвал дату своей смерти

Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете

Широкая кость: 7 знаменитых красоток, которых красит полнота

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной

Беглый украинский депутат попросил РФ начать наступление на Киев

Старики ловят Пенсионный фонд на процедурных нарушениях

В «Дизель Шоу» появилась новая актриса (фото)

Почему Украина предпочитает американское оружие, а не советское

Стало известно, на сколько вырастут пенсии перед выборами
Загрузка...

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

Вчера, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

10 марта, 07:51

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Инвестиции в недвижимость: что с этим в Украине и как выбрать объект

10 марта, 07:38

Не менее 5,2 тыс. квартир за последние два года было приобретено в новостройках Киева как инвестиция

Виктор Ющенко установил рекорд, собрав самую большую коллекцию рушников

10 марта, 07:19

Для своей огромной коллекции украинских рушников президент выделил отдельный дом

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников

Данилко обвинили в хищении ребенка "на органы": певец о скандале

​Похитители энергии: 8 причин вашей усталости