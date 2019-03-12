Порошенко готовит важное назначение в СНБО

Новый человек будет одновременно возглавлять комиссию по оборонной промышленности и военно-техническому сотрудничеству

Фото: president.gov.ua

Порошенко готовит важное назначение в СНБО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/78f/137/5c878f13739c3.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/78f/137/5c878f13739c3.jpeg 2019-03-12T12:51:00+02:00 Политика Новый человек будет одновременно возглавлять комиссию по оборонной промышленности и военно-техническому сотрудничеству

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подпишет указ о назначении в Совет национальной безопасности и обороны ответственного за перевооружение украинской армии и сотрудничество с НАТО. Об этом он объявил на форуме в Киеве "От энергоэффективности к энергонезависимости".

Новый чиновник сменит уволенного недавно Олега Гладковского в вопросах вооружения украинской армии.

"Сегодня я подпишу указ об очень важном кадровом назначении в Совет национальной безопасности и обороны Украины человека, который будет одновременно возглавлять комиссию по оборонной промышленности и военно-техническому сотрудничеству", – заявил Порошенко.

По его словам, новый человек будет заниматься вопросами перевооружения армии и сотрудничества с НАТО, но при этом не назвал фамилию.

Напомним, из-за коррупционного скандала в "Укроборонпроме" 4 марта Порошенко уволил замсекретаря СНБО Олега Гладковского, который был также главой Комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю.

Как стало известно, журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы. В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были хищения не менее 250 млн гривен.

Недавно Порошенко заявлял, что в "Укроборонпроме" проведут международный аудит с привлечением специалистов НАТО. По его словам, будет проведена комплексная ревизия всех контрактов госконцерна, и за этим будут наблюдать иностранцы.

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