Порошенко хочет снять губернатора Полтавской области с должности

Глава государства обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с предложением

Валерий Головко. Фото: Facebook

Порошенко хочет снять губернатора Полтавской области с должности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/788/496/5c878849693f0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/788/496/5c878849693f0.jpg 2019-03-12T12:22:00+02:00 Политика Глава государства обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с предложением

Президент Украины Петр Порошенко намерен снять с должности главы Полтавской областной государственной администрации Валерия Головко. Об этом он сказал во время форума в Киеве "От энергоэффективности к энергонезависимости".

Он объяснил это тем, что к чиновнику есть претензии со стороны Национального антикоррупционного бюро с соответствующими доказательствами. Также он предложил главе правительства снять и первого заместителя губернатора.

"Сегодня я прошу господина премьер-министра, обращаюсь к нему с предложением направить мне представление на увольнение председателя Полтавской областной государственной администрации Валерия Головко и его первого заместителя господина Андрея Песоцкого. Для объективного расследования будет лучше, чтобы господин Головко не занимал высокой государственной должности", – заявил Порошенко.

Напомним, 22 февраля детективы НАБУ пришли с обысками к чиновникам Полтавской ОГА. Следственные действия проводились как на работе, так и по месту жительства чиновников. Обыски проводились в рамках расследования уголовного производства по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Читайте на сайте "Сегодня" интервью с председателем Полтавской ОГА Валерием Головко. Он стал лауреатом XXIII общенациональной премии "Человек года – 2018" в номинации "Региональный лидер года".

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