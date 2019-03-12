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Порошенко хочет снять губернатора Полтавской области с должности

Сегодня, 12:22

Глава государства обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с предложением

Валерий Головко
Валерий Головко. Фото: Facebook
Порошенко хочет снять губернатора Полтавской области с должности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/788/496/5c878849693f0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/788/496/5c878849693f0.jpg Политика Глава государства обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с предложением

Президент Украины Петр Порошенко намерен снять с должности главы Полтавской областной государственной администрации Валерия Головко. Об этом он сказал во время форума в Киеве "От энергоэффективности к энергонезависимости".

Он объяснил это тем, что к чиновнику есть претензии со стороны Национального антикоррупционного бюро с соответствующими доказательствами. Также он предложил главе правительства снять и первого заместителя губернатора.

"Сегодня я прошу господина премьер-министра, обращаюсь к нему с предложением направить мне представление на увольнение председателя Полтавской областной государственной администрации Валерия Головко и его первого заместителя господина Андрея Песоцкого. Для объективного расследования будет лучше, чтобы господин Головко не занимал высокой государственной должности", – заявил Порошенко.

Напомним, 22 февраля детективы НАБУ пришли с обысками к чиновникам Полтавской ОГА. Следственные действия проводились как на работе, так и по месту жительства чиновников. Обыски проводились в рамках расследования уголовного производства по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Читайте на сайте "Сегодня" интервью с председателем Полтавской ОГА Валерием Головко. Он стал лауреатом XXIII общенациональной премии "Человек года – 2018" в номинации "Региональный лидер года".

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Тег Порошенко, губернатор, Полтавская область, Головко

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Источник:

УНИАН

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