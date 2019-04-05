Порошенко хочет узаконить анализы для кандидатов в президенты

Глава государства даже готов внести изменения в законодательство, сделав эту процедуру обязательной

Фото: president.gov.ua

Порошенко хочет узаконить анализы для кандидатов в президенты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/710/b56/5ca710b56f249.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/710/b56/5ca710b56f249.jpeg 2019-04-05T11:26:00+03:00 Политика Глава государства даже готов внести изменения в законодательство, сделав эту процедуру обязательной

Президент Украины Петр Порошенко после сдачи анализов на "Олимпийском" заявил, что необходимо на законодательном уровне обязать кандидатов на пост главы государства сдавать медицинские анализы на алко- и наркозависимость, сообщает пресс-служба главы государства.

"Считаю, что это абсолютно необходимая позиция. Я бы внес соответствующие изменения в законодательство, сделав эту процедуру обязательной. Потому что вопрос отсутствия алкогольной или наркотической зависимости у кандидата и будущего президента – это вопрос точно национальной безопасности. Тем более, что такое большое количество журналистов дает основания утверждать, что этот вопрос важен для общества", – сказал он.

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Порошенко заверил, что с большим пониманием отнесся к предложению своего оппонента Владимира Зеленского, который настоял на сдаче анализов. В то же время президент указал на важный момент – исследование должно проводиться независимыми и сертифицированными медицинскими учреждениями.

"Я сразу же дал разрешение и на проведение указанных исследований. Причем я даже не знаю, какие клиники ... их четыре или пять, они разные. И те, кто выразил желание приехать и провести независимое, беспристрастное и сертифицированное исследование, имеют возможность это сделать", – подчеркнул глава государства.

Напомним, вчера, 4 апреля, внештатный советник и спикер президентского штаба Олег Медведев сообщал, что Порошенко согласился на условия Зеленского. Он надеялся, что и его оппонент придет на "Олимпийский". "В рамках подготовки к дебатам Петр Порошенко завтра в 09:00 ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона "Олимпийский", который Зеленский сам выбрал для проведения дебатов, для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков".

Однако, как сегодня стало известно, Зеленский сдал анализы в одной из частных клиник Киева. При этом заявил, что никто не знает о лаборатории на НСК "Олимпийском".

А вот глава государства сдал медицинские тесты в лаборатории стадиона. Позже стало известно из результатов экспресс-теста, что в крови у гаранта не обнаружено писхоактивных веществ. Читайте подробней о том, как Порошенко и Зеленский сдавали анализы.

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