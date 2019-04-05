Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,32
УКР
Главная Больше  Новости политики

Порошенко хочет узаконить анализы для кандидатов в президенты

Сегодня, 11:26

Глава государства даже готов внести изменения в законодательство, сделав эту процедуру обязательной

Фото: president.gov.ua
Порошенко хочет узаконить анализы для кандидатов в президенты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/710/b56/5ca710b56f249.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/710/b56/5ca710b56f249.jpeg Политика Глава государства даже готов внести изменения в законодательство, сделав эту процедуру обязательной

Президент Украины Петр Порошенко после сдачи анализов на "Олимпийском" заявил, что необходимо на законодательном уровне обязать кандидатов на пост главы государства сдавать медицинские анализы на алко- и наркозависимость, сообщает пресс-служба главы государства.

"Считаю, что это абсолютно необходимая позиция. Я бы внес соответствующие изменения в законодательство, сделав эту процедуру обязательной. Потому что вопрос отсутствия алкогольной или наркотической зависимости у кандидата и будущего президента – это вопрос точно национальной безопасности. Тем более, что такое большое количество журналистов дает основания утверждать, что этот вопрос важен для общества", – сказал он.

Читайте также

Порошенко заверил, что с большим пониманием отнесся к предложению своего оппонента Владимира Зеленского, который настоял на сдаче анализов. В то же время президент указал на важный момент – исследование должно проводиться независимыми и сертифицированными медицинскими учреждениями.

"Я сразу же дал разрешение и на проведение указанных исследований. Причем я даже не знаю, какие клиники ... их четыре или пять, они разные. И те, кто выразил желание приехать и провести независимое, беспристрастное и сертифицированное исследование, имеют возможность это сделать", – подчеркнул глава государства.

Напомним, вчера, 4 апреля, внештатный советник и спикер президентского штаба Олег Медведев сообщал, что Порошенко согласился на условия Зеленского. Он надеялся, что и его оппонент придет на "Олимпийский". "В рамках подготовки к дебатам Петр Порошенко завтра в 09:00 ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона "Олимпийский", который Зеленский сам выбрал для проведения дебатов, для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков".

Однако, как сегодня стало известно, Зеленский сдал анализы в одной из частных клиник Киева. При этом заявил, что никто не знает о лаборатории на НСК "Олимпийском".

А вот глава государства сдал медицинские тесты в лаборатории стадиона. Позже стало известно из результатов экспресс-теста, что в крови у гаранта не обнаружено писхоактивных веществ. Читайте подробней о том, как Порошенко и Зеленский сдавали анализы.


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег президент, Порошенко, анализы

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко хочет узаконить анализы для кандидатов в президенты". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский: "На стадионе нет медицинской лаборатории"

Сегодня, 09:32

Зеленский подчеркнул, что важно не место сдачи анализов, а наличие лаборатории

Стало известно, когда Зеленский получит результаты анализов

Сегодня, 09:11

Зеленский отметил, что состоится глубокий анализ, поэтому он займет три дня

Разрушительница мифов Супрун рассказала, как сдать корректные анализы на наркотики и алкоголь

Сегодня, 02:03

Для основательного анализа необходимо специфическое оборудование, действует по совершенно другим методом

Тимошенко на дебатах: Порошенко прокомментировал предложение Зеленского

Сегодня, 10:10

Глава государства считает, что его оппонент проявил неуважение к политику, за которого голосовали миллионы украинцев

В Украине готовят "Кровную месть"

Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену

​Какую кровь предпочитают комары?

"Научила меня любить": Узелков сделал трогательное признание

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

10 культовых фильмов, расширяющих сознание

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Как сейчас выглядит и где живет Анна Курникова?

Известный нардеп впервые стала мамой

«Запрещаю Тимошенко использовать имя мужа» – вдова Рыбака
Загрузка...

Второй тур близко: что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам

Вчера, 07:19

Кандидаты обещают поменять налоги и продолжать децентрализацию

Украинцы, которым задолжали зарплату, смогут не ходить на работу

3 апреля, 07:51

В Министерстве соцполитики разработали новый законопроект, защищающий права работающих украинцев

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

3 апреля, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Бра и анимация: чем богаты претенденты на пост президента Украины

3 апреля, 07:00

У гаранта расходов на 300 млн грн, а у Зеленского — квартира в Крыму

Как стирать пуховик в стиральной машине

Рекорд: клип белорусов пробил планку в 100 милл. просмотров

Как украинцев обманывают на карточных расчетах