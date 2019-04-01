Порошенко и Меркель обсудили выборы в Украине
Была отмечена честность и состязательность избирательного процесса в Украине
Состоялся телефонный разговор между президентом Украины Петром Порошенко и Ангелой Меркель. Федеральный канцлер Германии поздравила Петра Порошенко с выходом во второй тур президентской кампании. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.
Была отмечена честность и состязательность избирательного процесса в Украине.
Состоялся также обмен мнениями относительно дальнейших шагов, в частности в рамках Нормандского формата, для активизации мирного процесса по имплементации Минских договоренностей, освобождения заложников Кремля, а также по реализации инициативы по развертыванию миротворческой миссии под эгидой ООН на территории оккупированного Донбасса.
Петр Порошенко поблагодарил немецкого лидера за особое внимание к ситуации в Украине.
Отмечается, что стороны обсудили дальнейшие двусторонние контакты на высшем уровне.
Напомним, ЦИК подсчитала более 90% голосов избирателей на выборах президента Украины.
Как сообщалось, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной такая явка не стала, в предыдущие годы показатель не раз был выше:
Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.
Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.
Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко и Меркель обсудили выборы в Украине". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Прозрачность и свобода: озвучены требования ЕС ко второму туру выборов
Европейские дипломаты напомнили кандидатам о важности придерживаться демократических принципов
ЦИК получила новые оригиналы протоколов от избиркомов
Сейчас в ЦИК находятся три протокола с мокрыми печатями, остальные уже будут приниматься с завтрашнего дня