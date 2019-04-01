Порошенко и Меркель обсудили выборы в Украине

Была отмечена честность и состязательность избирательного процесса в Украине

Фото: president.gov.ua.

Порошенко и Меркель обсудили выборы в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/246/7b6/5ca2467b6873e.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/246/7b6/5ca2467b6873e.jpeg 2019-04-01T20:18:06+03:00 Политика Была отмечена честность и состязательность избирательного процесса в Украине

Состоялся телефонный разговор между президентом Украины Петром Порошенко и Ангелой Меркель. Федеральный канцлер Германии поздравила Петра Порошенко с выходом во второй тур президентской кампании. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Была отмечена честность и состязательность избирательного процесса в Украине.

Состоялся также обмен мнениями относительно дальнейших шагов, в частности в рамках Нормандского формата, для активизации мирного процесса по имплементации Минских договоренностей, освобождения заложников Кремля, а также по реализации инициативы по развертыванию миротворческой миссии под эгидой ООН на территории оккупированного Донбасса.

Петр Порошенко поблагодарил немецкого лидера за особое внимание к ситуации в Украине.

Отмечается, что стороны обсудили дальнейшие двусторонние контакты на высшем уровне.

Напомним, ЦИК подсчитала более 90% голосов избирателей на выборах президента Украины.

Как сообщалось, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной такая явка не стала, в предыдущие годы показатель не раз был выше:

Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.

Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

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