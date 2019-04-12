Порошенко и Меркель выступили за "пасхальное перемирие" на Донбассе

Главы Украины и Германии призвали к прекращению огня в зоне ООС на период пасхальных праздников

Фото: AFP

Президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцер Германии Ангела Меркель во время встречи в Берлине обсудили вопросы безопасности на Донбассе, и, в частности введение "пасхального перемирия".

"В ходе сегодняшнего обсуждения мы поддержали пасхальное прекращение огня, оно должно вступить 18 апреля в силу при условии обеспечения его выполнения со стороны России", – заявил Порошенко, сообщили в пресс-службе главы государства.

Отметим, что 10 апреля на встрече Трехсторонней контактной группы по Донбассу была достигнута предварительная договоренность о введении 18 апреля перемирия по случаю пасхальных праздников.

Стоит также напомнить, что ранее переговорщики Трехсторонней контактной группы достигли договоренности о перемирии на Донбассе с 8 марта. Как рассказывал представитель Украины Евгений Марчук, украинская сторона сделала компромиссный вариант относительно объявления режима тишины, но российская сторона не соглашалась на компромисс. В то же время с ОБСЕ было найдено взаимопонимание.

Стоит отметить, что противник регулярно нарушает режим прекращения огня по сегодняшний день, применяя запрещенное "Минском" вооружение. Так, например, 24 марта пророссийские боевики на Донбассе три раза обстреляли позиции украинской армии, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. По позициям украинской армии выпущено 38 мин калибров 120 и 82 мм. За такие действия боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли серьезные потери.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко и Меркель выступили за "пасхальное перемирие" на Донбассе". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.