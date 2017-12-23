Порошенко и Тиллерсон скоординировали позиции по миротворческой миссии ООН на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в телефонной беседе в пятницу скоординировали позиции касательно миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

"Петр Порошенко и Рекс Тиллерсон скоординировали позиции по миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса", – сообщает пресс-служба главы Украинского государства по итогам разговора.

Собеседники обсудили обострение ситуации на Донбассе из-за увеличения количества обстрелов со стороны российских боевиков и безответственный вывод российских офицеров из состава Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК).

Порошенко поблагодарил за продолжение санкций против России, последовательную поддержку Вашингтоном укрепления обороноспособности Украины и резолюции ООН по Крыму. В свою очередь Тиллерсон подчеркнул, что США будут и в дальнейшем поддерживать Украину.

Кроме того, стороны обсудили прогресс украинских реформ. Глава Украинского государства проинформировал о разблокировании процесса создания Антикоррупционного суда.

Ранее бывший заместитель генсека НАТО и экс-посол США в России Александр Вершбоу заявил, что введение миротворцев на Донбасс могут взять на себя страны ЕС, не являющиеся членами НАТО. Россия и Украина участвовать в этом не должны.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер рассказывал, как долго после ввода на Донбасс миротворцы пробудут в Украине. Американский дипломат назвал три главные составляющие по развертыванию миссии ООН.