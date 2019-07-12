Сделать стартовой
25,8
29,12
УКР
Главная Больше  Новости политики

Порошенко и Тимошенко встретятся в студии ток-шоу "Главная тема. Выбор"

12 июля, 12:02

Речь пойдет об отмене парада на День Независимости и условиях уменьшения цены газа

Фото: телеканал "Украина"

Сегодня, 12 июля, гостями ток-шоу "Главная тема. Выбор", которое выйдет на телеканале "Украина" в 19:50, станут экс-президент и глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

В студии кандидаты в депутаты Верховной Рады Украины обсудят самые актуальные события этой недели, а именно – поговорят об отмене парада на День Независимости и о том, при каких условиях могут уменьшиться тарифы на газ, и вернут ли в таком случае людям деньги за уже оплаченные платежки.

Кроме того, Порошенко и Тимошенко затронут тему бесплатных лекарств в больницах и вопрос трудовой миграции.

Вместе с тем, кандидатам в депутаты в студии зададут вопросы зрителей программы, которые можно оставить в комментариях к посту на официальной странице телеканала "Украина".

Как сообщалось, канал "Украина" возобновил показ ток-шоу "Главная тема. Выбор".

В студии проекта накануне внеочередных парламентских выборов в прямом эфире с участием топовых политиков и лидеров партий, которые будут баллотироваться в Верховную Раду, пройдут дискуссии по самым острым общественно важным темам.

В целом, в эфир запланированы семь выпусков и спецмарафон в день голосования, 21 июля. Ведущие проекта – Елена Кот, Анна Панова и Олег Панюта. В студии ток-шоу появятся не только лидеры партий и топовые политики, но и лидеры мнений, которые по разным причинам не идут в парламент.

Напомним, в предыдущем ток-шоу "Главная тема. Выбор" принимали участие премьер Владимир Гройсман и лидер Радикальной партии Олег Ляшко со своими соратниками.

Ток-шоу "Главная тема. Выбор" по пятницам в эфире телеканала "Украина"!

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Тимошенко, тарифы, коммуналка, Порошенко, ток-шоу, цена на газ, Главная тема

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко и Тимошенко встретятся в студии ток-шоу "Главная тема. Выбор"". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В студии ток-шоу "Главная тема. Выбор" состоятся дебаты Тимошенко и Вакарчука

27 июня, 14:34

В эфире ток-шоу обсудят вопросы пенсий и расскажут, кому и на сколько поднимут выплаты уже в июле

На телеканале "Украина" стартует новый проект "Оппозиция"

25 июня, 21:29

Лидеры политсил представляют программы и первые пятерки своих команд

"Главная тема. Выбор": в студии ток-шоу Порошенко и Разумков

20 июня, 18:13

Бывший глава государства и представитель новой власти дадут ответы на самые острые общественно важные вопросы

"Главная тема. Выбор": гости студии Смешко, Ляшко и Мураев

14 июня, 13:34

Гости студии дадут ответы на наболевшие вопросы в прямом эфире ток-шоу

Папа Римский после встречи с Путиным резко высказался о Донбассе

Чего нельзя делать в день рождения: Топ-7 примет

Реальная любовь: 5 настоящих пар на шоу «Танцы со звездами»

Что лечит черешня в организме человека: наглядная таблица

Как обмануть чувство голода: 5 проверенных уловок

Косметические средства, которые надо выкинуть после 40 лет

Свадьба Комарова и Кучеренко из Днепра: все, что вы хотели знать

Как спастись от клещей

Было лучше? Как сейчас выглядят самые красивые девочки в мире

В центре Днепра на глазах у жены и прохожих умер мужчина

Как возраст изменил признанных красавиц (фото)

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Революция на таможне: что намерена поменять новая власть

Вчера, 07:51

Таможенники и эксперты уверены: без законодательных изменений реформа не сработает

Не сезон для овощей: почему цены не падают и чего ждать к концу лета

Вчера, 07:19

Из-за жары можем остаться без картофеля и огурцов. Но радует капуста

"Оформили кредит на утерянный паспорт": как заблокировать потерянные документы

10 июля, 07:37

Нужно сразу писать заявление в полицию, советует юрист

Пройти блокпост и выжить: чего стоит пересечение границы между Украиной и неподконтрольными территориями

10 июля, 07:00

Боевики наказывают за мобилки и требуют взятки только в гривнях

Ученые доказали, что перед смертью время меняет ход

«Не бойтесь измены»

В Кремле отреагировали на инициативу Зеленского по переговорам
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь