Порошенко и Тимошенко встретятся в студии ток-шоу "Главная тема. Выбор"

Речь пойдет об отмене парада на День Независимости и условиях уменьшения цены газа

Фото: телеканал "Украина"

Сегодня, 12 июля, гостями ток-шоу "Главная тема. Выбор", которое выйдет на телеканале "Украина" в 19:50, станут экс-президент и глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

В студии кандидаты в депутаты Верховной Рады Украины обсудят самые актуальные события этой недели, а именно – поговорят об отмене парада на День Независимости и о том, при каких условиях могут уменьшиться тарифы на газ, и вернут ли в таком случае людям деньги за уже оплаченные платежки.

Кроме того, Порошенко и Тимошенко затронут тему бесплатных лекарств в больницах и вопрос трудовой миграции.

Вместе с тем, кандидатам в депутаты в студии зададут вопросы зрителей программы, которые можно оставить в комментариях к посту на официальной странице телеканала "Украина".

Как сообщалось, канал "Украина" возобновил показ ток-шоу "Главная тема. Выбор".

В студии проекта накануне внеочередных парламентских выборов в прямом эфире с участием топовых политиков и лидеров партий, которые будут баллотироваться в Верховную Раду, пройдут дискуссии по самым острым общественно важным темам.

В целом, в эфир запланированы семь выпусков и спецмарафон в день голосования, 21 июля. Ведущие проекта – Елена Кот, Анна Панова и Олег Панюта. В студии ток-шоу появятся не только лидеры партий и топовые политики, но и лидеры мнений, которые по разным причинам не идут в парламент.

Напомним, в предыдущем ток-шоу "Главная тема. Выбор" принимали участие премьер Владимир Гройсман и лидер Радикальной партии Олег Ляшко со своими соратниками.

Ток-шоу "Главная тема. Выбор" по пятницам в эфире телеканала "Украина"!

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