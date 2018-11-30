Порошенко и Трюдо обсудили российскую агрессию в Азовском море

Трюдо подчеркнул, что Канада полностью поддерживает Украину, ее территориальную целостность, свободу навигации и осуждает агрессивные действия России

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

"Президент Порошенко сообщил о совершенном Россией открытом акте агрессии против украинских кораблей в районе Керченского пролива, увеличении количества российской военной техники на границе и осуществленных Украиной ответных шагах с целью деэскалации российской агрессии, включая введением военного положения" – говорится в сообщении на официальном сайте администрации президента Украины в четверг вечером.

Премьер Трюдо подчеркнул, что Канада полностью поддерживает Украину, ее территориальную целостность, свободу навигации и осуждает агрессивные действия России.

Президент Украины призвал мировое сообщество увеличить санкционное давление на Россию для освобождения украинских моряков, которые по международному праву считаются военнопленными.

Собеседники скоординировали позиции по защите Украины накануне саммита G20, который состоится в аргентинском Буэнос-Айресе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Порошенко о решении Трампа отменить встречу с Путиным: Вот как действуют великие лидеры

Ранее Дональд Трамп в Twitter написал, что отказался от двусторонней встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

"Поскольку корабли и моряки не вернулись из России в Украину, я считаю отмену моей запланированной встречи с президентом Владимиром Путиным в Аргентине лучшим вариантом для всех заинтересованных сторон", – написал он.

Тем временем пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал пока официальной информации о намерении президента США Дональда Трампа отменить встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Аргентине.

По его словам, Путин получит дополнительное время для полезных встреч с коллегами во время саммита Группы двадцати, если планировавшиеся ранее его переговоры с президентом США Дональдом Трампом действительно отменены.