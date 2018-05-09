Порошенко и Туск договорились о проведении саммита Украина-ЕС

Вчера, 22:04

Президент в Германии провел переговоры с Дональдом Туском

president.gov.ua
president.gov.ua

Президент Петр Порошенко и президент Европейского Совета Дональд Туск договорились провести 20-й Саммит Украина – ЕС летом 2018 года в Брюсселе.

Договоренность была достигнута во время рабочего визита Порошенко в Германию, сообщает пресс-служба президента.

Кроме того, президент Украины сообщил президенту Европейского Совета о ситуации на Донбассе, ходе Операции объединенных сил и последних фактах нарушения российской стороной Минских договоренностей.

Собеседники также обсудили вопрос продолжения и возможного усиления санкционного режима против России.

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"Лидеры обсудили ход имплементации реформ в Украине. Речь шла, в частности, о создании антикоррупционного суда, реформировании системы национальной безопасности, выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также о путях усиления помощи со стороны ЕС", – сообщили также в пресс-службе.

Напомним, 10 апреля президент переговорил с главой МИД ФРГ Гайко Маасом. Они скоординировали подходы относительно перспектив развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе. Стороны отметили важный момент – миротворцы должны охватывать всю оккупированную территорию, включая украинско-российский участок границы.

После этого Порошенко встретился с Меркель. По итогам переговоров президент пообещал, что Украина введет новые санкции против России – под удар попадут российские олигархи. Этим меры станут зеркальными тем, которые недавно приняли американцы против российских бизнесменов и чиновников.
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Источник:

"Сегодня"

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