Порошенко и Туск договорились о встрече в Брюсселе
20 марта лидеры проведут совместный ужин в бельгийской столице
На следующей неделе президент Украины Петр Порошенко планирует провести встречу с главой Европейского совета Дональдом Туском.
Согласно опубликованному на сайте Евросовета недельному графику Туска, 20 марта лидеры проведут в Брюсселе совместный ужин, который состоится в 19:00 по местному времени (20:00 по Киеву).
Стоит отметить, их встреча состоится в преддверии двухдневного саммита Евросоюза, посвященном выходу Великобритании из состава ЕС, и на котором состоится голосование насчет отсрочки Brexit.
Напомним, что в пятую годовщину начала вооруженной агрессии России против Украины экс-президент Польши и глава Евросовета Дональд Туск выступил с исторической речью в Верховной Раде.
Кроме того, как мы уже писали, председатель Европейского совета посетил Львов, где выступил с речью во Львовском национальном университете, во время которой признался в любви и к Польше, и к Украине.
Также сообщалось, что, по мнению Дональда Туска, в Украине проводятся реформы, которые являются эффективными, и украинцы защищают свой народ от очень циничной и бездумной агрессии.
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