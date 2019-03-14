Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,7
30,18
УКР
Главная Больше  Новости политики

Порошенко и Туск договорились о встрече в Брюсселе

Сегодня, 18:03

20 марта лидеры проведут совместный ужин в бельгийской столице

Петр Порошенко и Дональд Туск
Петр Порошенко и Дональд Туск. Фото: president.gov.ua
Порошенко и Туск договорились о встрече в Брюсселе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a7a/ffa/5c8a7affab76c.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a7a/ffa/5c8a7affab76c.jpeg Политика 20 марта лидеры проведут совместный ужин в бельгийской столице

На следующей неделе президент Украины Петр Порошенко планирует провести встречу с главой Европейского совета Дональдом Туском.

Согласно опубликованному на сайте Евросовета недельному графику Туска, 20 марта лидеры проведут в Брюсселе совместный ужин, который состоится в 19:00 по местному времени (20:00 по Киеву).

Стоит отметить, их встреча состоится в преддверии двухдневного саммита Евросоюза, посвященном выходу Великобритании из состава ЕС, и на котором состоится голосование насчет отсрочки Brexit.

Напомним, что в пятую годовщину начала вооруженной агрессии России против Украины экс-президент Польши и глава Евросовета Дональд Туск выступил с исторической речью в Верховной Раде.

Кроме того, как мы уже писали, председатель Европейского совета посетил Львов, где выступил с речью во Львовском национальном университете, во время которой признался в любви и к Польше, и к Украине.

Также сообщалось, что, по мнению Дональда Туска, в Украине проводятся реформы, которые являются эффективными, и украинцы защищают свой народ от очень циничной и бездумной агрессии.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег брюссель, Порошенко, Украина, Туск, Евросовет, Дональд Туск, Петр Порошенко

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко и Туск договорились о встрече в Брюсселе". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Яценюк о выступлении Туска в Раде: "Это великие слова"

19 февраля, 14:03

В выступлении президента Европейского Совета четко прозвучало ясное видение европейского будущего Украины

Визит Туска во Львов: диплом и золотая монетка

20 февраля, 15:32

Президент Совета ЕС Туск получил диплом "Почетный доктор (Doctor Honoris Causa)"

Агрессия России против Украины: Туск в Раде сделал заявление на украинском языке

19 февраля, 12:55

Сегодня в парламент съехались европейские политики по случаю годовщины начала российской агрессии

Порошенко и Туск почтили память Героев Небесной Сотни

19 февраля, 10:25

Высокопоставленный европейский чиновник второй день находится в Украине и почтил память украинских героев

Порошенко в Киеве провел переговоры с Туском: о чем говорили

19 февраля, 00:13

Порошенко и Туск обсудили годовщину расстрелов на Майдане и "азовские санкции" против России

В Киев приедет президент Евросовета Дональд Туск

18 февраля, 17:12

Высокопоставленный европейский чиновник проведет встречи с высшим руководством Украины

Друзь уезжает из России после разоблачения

5 примет почему нельзя дарить полотенца

Известный российский певец сделал откровенное признание о Лорак

MARUV раскрыла секретные пункты договора с НОТУ по Евровидению

Когда стоит крестить новорожденного ребенка

Известный турецкий красавчик осчастливил узбекистанок

Гройсман отобрал у Коболева 13 мерседесов

Террорист ИГИЛ заявил, что убийство Киркорова ему заказал Галкин

В Пенсионном фонде рассказали, кому и насколько повысили пенсии

8 убийственных ошибок на кухне в интерьере
Загрузка...

Медреформа на финишной прямой: что успели сделать и что еще впереди

Вчера, 07:00

В системе больше 25 миллионов человек, а в апреле стартует второй этап

Незаконное обогащение: как вернуть наказание для чиновников и депутатов

12 марта, 07:51

Что не понравилось Конституционному суду в статье УК о незаконном обогащении и какая из новых формулировок его устроила бы

Цены на автогаз пошли вверх: чего ждать автовладельцам весной

12 марта, 07:38

Всю зиму сжиженный газ дешевел – с октября 2018 года по февраль 2019-го его цена упала на 46%

Теперь их 39: ЦИК утвердила окончательный список кандидатов в президенты

12 марта, 07:00

Кандидаты снимаются в пользу других политиков. Эксперты: это задел под парламентские выборы

Кошка в доме: верный друг или заклятый враг?

Сбежавшую в РФ украинскую звезду уличили в пластике

5 модных причесок 2019 года, которые подойдут всем