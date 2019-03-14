Порошенко и Туск договорились о встрече в Брюсселе

20 марта лидеры проведут совместный ужин в бельгийской столице

Петр Порошенко и Дональд Туск. Фото: president.gov.ua

Порошенко и Туск договорились о встрече в Брюсселе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a7a/ffa/5c8a7affab76c.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a7a/ffa/5c8a7affab76c.jpeg 2019-03-14T18:03:00+02:00 Политика 20 марта лидеры проведут совместный ужин в бельгийской столице

На следующей неделе президент Украины Петр Порошенко планирует провести встречу с главой Европейского совета Дональдом Туском.

Согласно опубликованному на сайте Евросовета недельному графику Туска, 20 марта лидеры проведут в Брюсселе совместный ужин, который состоится в 19:00 по местному времени (20:00 по Киеву).

Стоит отметить, их встреча состоится в преддверии двухдневного саммита Евросоюза, посвященном выходу Великобритании из состава ЕС, и на котором состоится голосование насчет отсрочки Brexit.

Напомним, что в пятую годовщину начала вооруженной агрессии России против Украины экс-президент Польши и глава Евросовета Дональд Туск выступил с исторической речью в Верховной Раде.

Кроме того, как мы уже писали, председатель Европейского совета посетил Львов, где выступил с речью во Львовском национальном университете, во время которой признался в любви и к Польше, и к Украине.

Также сообщалось, что, по мнению Дональда Туска, в Украине проводятся реформы, которые являются эффективными, и украинцы защищают свой народ от очень циничной и бездумной агрессии.

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